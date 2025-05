Az ukránnál is durvább háború törhet ki: India az éjjel megtámadta Pakisztánt, jön a megtorlás – lélegzet-visszafojtva figyel a világ, atomhatalmak lövik egymást

A pakisztáni hadsereg csapásokról számolt be a Kasmír Pakisztán ellenőrzése alatt lévő részében található Kotli és Muzaffarabád városokból, valamint a pakisztáni Pandzsáb tartományban lévő Bahvalpur városából. Az utóbbi városban egy mecsetet találtak el. A pakisztáni hivatalos közlések szerint három további csapás is mecsetek környékét érte, egy pedig egy klinikánál csapódott be.