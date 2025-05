Egy másik cég, a JKX Oil and Gas Group februárban jelentette be, hogy rendőri razziát tartottak a cégnél, és rágalmazási kampány indult ellenük Ukrajnában, amelynek célja, hogy jogalapot teremtsenek egy büntetőeljárás megindításához.

Veszélyben a gázellátás

Amíg Kijev minden erejét az energiaszektor kisajátítására fordítja, egyre nagyobb veszélybe kerül az ukrán energiaellátás. A Gas Infrastructure Europe szerint

Ukrajna földgáztároló kapacitása az egész kontinens 56 százalékához képest mindössze 12 százalékra csökkent.

A korrupció nemcsak az energiaszektorban van jelen. Folyamatosak a korrupciós botrányok az amerikai katonai segélyek körül is. Maga Zelenszkij is rendszeresen mást mond: van, hogy az eddigi 177 milliárd dollárnyi támogatást 175-nek mondja, de olyan is előfordult, hogy mindössze 75 milliárdra „emlékezett” az ország első embere. Az ukrán elnök bizonytalan kijelentései is egyértelművé teszik a pénzek egy részének eltűnését

Emellett a korrupció aláássa a befektetési hajlandóságot is, miközben Ukrajnának minden egyes hrivnyára szüksége lenne. Ha a történetet továbbgondoljuk, felmerül a kérdés: a háború után vajon mennyire akarnak majd magáncégek részt venni az újjáépítésben, és mennyire lesznek hajlandók a hírhedten korrupt országban telephelyet, gyárat nyitni? A válaszon valószínűleg nem kell sokat gondolkodni.