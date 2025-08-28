Az Európai Bizottság próbálja menteni a menthetőt: muszáj megegyezni Trumppal

Az Európai Bizottság csütörtökön két jogszabályjavaslatot terjesztett elő az Európai Unió és az Egyesült Államok augusztus 21-én kiadott közös nyilatkozatának végrehajtása érdekében.

Az Európai Bizottság vámcsökkentést javasol az amerikai importra az autóvámok mérséklésének felgyorsítására / Fotó: Hans Lucas / AFP

A tervezetek célja, hogy

megteremtsék a vámcsökkentések jogi alapját, amelyek révén az amerikai fél augusztus 1-jétől visszamenőlegesen könnyítéseket biztosít az uniós autóipar számára.

Az egyik javaslat az amerikai ipari termékek vámjának eltörlésére, valamint bizonyos tengeri és mezőgazdasági áruk kedvezményes piaci hozzáférésére vonatkozik. A másik a homár vámmentes behozatalának meghosszabbítását célozza, immár a feldolgozott termékekre is kiterjesztve.

A bizottság szerint a lépések hozzájárulnak a kiszámíthatóság és a stabilitás helyreállításához az EU és az Egyesült Államok kereskedelmi és beruházási kapcsolataiban. A testület jelezte: még tárgyal Washingtonnal a vámok további csökkentése érdekében, többek között egy jövőbeni kölcsönös és kiegyensúlyozott kereskedelmi megállapodás előkészítéséről.

A javaslatokat az Európai Parlamentnek és a tanácsnak is jóvá kell hagynia.

Az amerikai fél várhatóan 27,5 százalékról 15 százalékra csökkenti az uniós autók és alkatrészek vámját, ami az Európai Bizottság számításai szerint egy hónap alatt több mint 500 millió eurós megtakarítást jelenthet az európai autógyártóknak – olvasható a brüsszeli testület sajtóközleményében.

A megállapodás részeként az Egyesült Államok szeptember 1-jétől több termékkategóriában, köztük a parafára, repülőgépekre és alkatrészeikre, valamint generikus gyógyszerekre, nulla vagy közel nulla vámtételt alkalmaz.