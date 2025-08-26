Amerikai autószörnyek áraszthatják el Európát Brüsszel kapitulációja után - ez halálos lehet

Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás még annál is előnytelenebb az öreg kontinens számára, mint korábban gondoltuk volna. Ugyanis a legtöbb európai terméket sújtó 15 százalékos vám mellett a múlt héten kiadott nyilatkozat szerint az autók terén az Egyesült Államok és az EU kölcsönösen elismerik a másik fél szabványait.

Az amerikai óriási autók beengedése Európába a közlekedés biztonságát is veszélyezteti / Fotó: Northfoto

A kereskedelmi megállapodás kapitulációt jelent a közlekedésbiztonságban

Ez pedig az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács (European Transport Safety Council, ETSC) közleménye szerint akár halálos is lehet. Az ETSC ügyvezető igazgatója, Antonio Avenoso szerint ezzel az EU meglengette a fehér zászlót a közlekedésbiztonság területén, ami egy politikai választás, mely előrébb helyezi a kereskedelem kényelmét, mint az életek megóvását.

Az ügyvezető igazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy

számos életmentő technológia, ami Európában kötelező – mint az automatikus vészfék, a sávtartó automatikai vagy épp más, a gyalogosok védelmét célzó megoldások – egyáltalán nem garantáltak a tengerentúlon.

Ez azzal is járhat, hogy Európát elárasztják a túl nagy, ám alulszabályozott amerikai pick-upok és SUV-k, melyek a közlekedés összes többi résztvevője számára veszélyesebbek. Avenoso szerint ez teljes mértékben szembemegy a biztonságosabb, fenntarthatóbb közlekedést előtérbe helyező európai vízióval.

A változás ráadásul egy olyan időszakban érkezik, amikor az autógyártók már amúgy is világszerte az egyre nagyobb nyereséggel értékesíthető, drágább, nehezebb, szennyezőbb modellek térnyerését erőltetik a megfizethetőbb, olcsóbb, kisebb járművek kárára. A szabályok változása pedig újabb lendületet adhat a folyamatnak.