Pszichológiai fegyvert vet be Grönland ügyében Dánia: friss jelentés figyelmeztet a gazdaság siralmas állapotára

Donald Trump nem tett le Grönland Egyesült Államokhoz csatolásáról, bármilyen élesen bírálják is a tervezett lépést a külföldi, elsősorban európai vezetők. Az amerikai elnök a sziget hatalmas mennyiségű, kiaknázatlan ásványkincseit akarja megszerezni, a dán jegybank friss jelentése azonban figyelmeztet, milyen kihívások előtt áll a grönlandi gazdaság.

Grönland gazdasága nagyrészt a halászati iparágtól függ / Fotó: Hans Lucas via AFP

Soren Bjerregaard, a Danmarks Nationalbank értékpapír- és fizetési mérlegért felelős vezetője a héten közzétett tanulmányában emlékeztet arra, hogy a sziget gazdasága nagyrészt a halászati iparágtól függ, a növekedése pedig lassul: míg

2022-ben 2 százalékkal bővült,

addig 2025-ben 0,8 százalékkal,

az idén pedig várhatóan ugyanilyen mértékben fog,

és a trend az előrejelzések szerint folytatódik.

A grönlandi gazdaság lassul, a növekedés szerény, és a közpénzügyek komoly kihívásokkal szembesülnek

– írta Bjerregaard. „Ez részben annak a következménye, hogy a repülőterek formájában megvalósuló infrastrukturális fejlesztések már a befejezésükhez közelednek, de az energiaellátásban és más területeken tervezett nagy projektek még nem kezdődtek el” – tette hozzá.

Pocsék helyzetben az államháztartás

Közben a sziget halászata szempontjából fontos garnélarák állománya csökken, az államháztartás helyzete pedig „2025-ben meglepően hirtelen romlott”, részben amiatt, hogy csökkent az állami tulajdonban lévő vállalatok által fizetett osztalék.

„A grönlandi államkincstár likviditása az év második felében kritikusan alacsony szintre süllyedt” – figyelmeztetett Bjerregaard, megjegyezve, hogy az idén bevezetésre kerülő jogszabályok sürgős fiskális szigorító intézkedéseket tartalmaznak.

„További fiskális kihívások állnak előttünk, mivel a csökkenő és öregedő népesség további nyomást gyakorol a gazdaságra” – tette hozzá.

A CNBC a demográfiai problémákkal kapcsolatban emlékeztetett, hogy a sziget lakossága 56 699 fő volt 2025 negyedik negyedévében, de

az előrejelzések szerint 20 százalékkal csökken 2050-re, mert nem tudnak elég bevándorlót vonzani az elköltözők helyére.

A Nordic Insights oldalán közölt statisztika szerint Grönland lakossága legalább 2000 óta folyamatosan csökken – ezen persze sokat segíthet, ha az Egyesült Államok bekebelezi, és megkezdi az ásványkincsek kitermelését.