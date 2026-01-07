Pszichológiai fegyvert vet be Grönland ügyében Dánia: friss jelentés figyelmeztet a gazdaság siralmas állapotára
Donald Trump nem tett le Grönland Egyesült Államokhoz csatolásáról, bármilyen élesen bírálják is a tervezett lépést a külföldi, elsősorban európai vezetők. Az amerikai elnök a sziget hatalmas mennyiségű, kiaknázatlan ásványkincseit akarja megszerezni, a dán jegybank friss jelentése azonban figyelmeztet, milyen kihívások előtt áll a grönlandi gazdaság.
Soren Bjerregaard, a Danmarks Nationalbank értékpapír- és fizetési mérlegért felelős vezetője a héten közzétett tanulmányában emlékeztet arra, hogy a sziget gazdasága nagyrészt a halászati iparágtól függ, a növekedése pedig lassul: míg
- 2022-ben 2 százalékkal bővült,
- addig 2025-ben 0,8 százalékkal,
- az idén pedig várhatóan ugyanilyen mértékben fog,
- és a trend az előrejelzések szerint folytatódik.
A grönlandi gazdaság lassul, a növekedés szerény, és a közpénzügyek komoly kihívásokkal szembesülnek
– írta Bjerregaard. „Ez részben annak a következménye, hogy a repülőterek formájában megvalósuló infrastrukturális fejlesztések már a befejezésükhez közelednek, de az energiaellátásban és más területeken tervezett nagy projektek még nem kezdődtek el” – tette hozzá.
Pocsék helyzetben az államháztartás
Közben a sziget halászata szempontjából fontos garnélarák állománya csökken, az államháztartás helyzete pedig „2025-ben meglepően hirtelen romlott”, részben amiatt, hogy csökkent az állami tulajdonban lévő vállalatok által fizetett osztalék.
„A grönlandi államkincstár likviditása az év második felében kritikusan alacsony szintre süllyedt” – figyelmeztetett Bjerregaard, megjegyezve, hogy az idén bevezetésre kerülő jogszabályok sürgős fiskális szigorító intézkedéseket tartalmaznak.
„További fiskális kihívások állnak előttünk, mivel a csökkenő és öregedő népesség további nyomást gyakorol a gazdaságra” – tette hozzá.
A CNBC a demográfiai problémákkal kapcsolatban emlékeztetett, hogy a sziget lakossága 56 699 fő volt 2025 negyedik negyedévében, de
az előrejelzések szerint 20 százalékkal csökken 2050-re, mert nem tudnak elég bevándorlót vonzani az elköltözők helyére.
A Nordic Insights oldalán közölt statisztika szerint Grönland lakossága legalább 2000 óta folyamatosan csökken – ezen persze sokat segíthet, ha az Egyesült Államok bekebelezi, és megkezdi az ásványkincsek kitermelését.
Egyelőre nincs komoly piaci hatása a Grönlanddal szembeni fenyegetésnek
Donald Trump szerint nemzetbiztonsági kérdés Grönland megszerzése, a Fehér Ház közleménye alapján több lehetőséget is mérlegelnek a terület megszerzése érdekében. Az MBH Bank reggeli jelentése szerint a piacok reakciója egyelőre nem túl heves, úgy tűnik, a befektetők többsége nem számít katonai beavatkozásra.
Grönland hitelfelvételre kényszerül
A koppenhágai kormány anyagilag támogatja a világ legnagyobb szigetét, és az amerikai elnök Koppenhágát hibáztatja azért, hogy nem fektet be eleget Grönland védelmébe. Homályos ígéreteket tett viszont arra, hogy az Egyesült Államok majd „milliárd dollárokat” fordít a szigetre, ha sikerül megszereznie – emlékeztetett a Bloomberg.
A mintegy 30 milliárd koronás (4,7 milliárd dolláros) grönlandi gazdaság nagymértékben függ a koppenhágai kormánytól kapott, több mint 4 milliárd koronás éves támogatástól (egy dán korona 51,5 forint).
Trump első fenyegetéseire
Dánia növelte beruházásait, és további forrásokat biztosított az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére.
A dán jegybank jelentése szerint Grönland, amelynek nincs saját állampapírja, olyan mértékben kimerítette államkincstárának likviditását, hogy már nem tudta fedezni a bevételek és kiadások ingadozásait hitelfelvétel nélkül.
Európa összezár Dánia mögött
Trump tavalyi hivatalba lépése óta többször is jelezte: szeretné, ha az ásványkincsekben, földgázban és kőolajban gazdag Grönland az Egyesült Államokhoz tartozna. Marco Rubio külügyminiszter legfrissebb tájékoztatása szerint Trump előnyben részesítené Grönland megvásárlását egy katonai megszállással szemben – tudósított a The Wall Sreet Journal.
Dánia már korábban is jelezte, hogy nem hajlandó az Egyesült Államok és Donald Trump javára lemondani Grönlandról, hiszen a grönlandi lakosok szavaztak a fennhatóságról, amelyből Dánia jött ki nyertesen.
A koppenhágai kormány azonban a friss fenyegetések és a venezuelai hadművelet miatt pániküzemmódba kapcsolt, Grönland pedig már hónapokkal ezelőtt őrült fegyverkezésbe kezdett, amivel természetesen semmit sem ér el a világ legerősebb hadereje ellen.
Az európai és kanadai vezetők is felsorakoztak Koppenhága mögött. „Grönland a lakóié. Kizárólag Dánia és Grönland joga Dánia és Grönland ügyében dönteni” – írták közös közleményükben Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország és Dánia vezetői, Kanada és Hollandia támogatásával.