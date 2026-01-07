Eladták Magyarország legnagyobb vidéki futballklubját: az angol tulajdonos nem amatőr – nem csak a sportba rakhatja a pénzét, ezzel sokan jól járhatnak

A labdarúgó Fizz Ligában szereplő Debreceni VSC szerdán bejelentette, hogy a Stott Capital Hungary Kft. megszerezte a klub irányító többségi tulajdonrészét. Kollégánk azt már év végén kiszúrta, hogy a tavaly év végi DVSC-Újpest meccsen jelen volt az angol harmadosztályban játszó Stockport County ügyvezető igazgatója, Simon Wilson is.

Hosszú távon számol a tulaj a Debrecennel / Fotó: Czeglédi Zsolt

Az egyesület közleményéből kiderül, hogy a DVSC Futball Zrt. jegyzett tőkéjének emelésére irányuló folyamat jelenleg is zajlik. Ennek lezárását követően tovább erősödik a klub pénzügyi stabilitása, professzionális működése, valamint a fenntartható, hosszú távú sportfejlesztés alapjai – áll a tájékoztatásban. A Stott Capital Hungary Kft. Magyarországon bejegyzett társaság, amelynek százszázalékos tulajdonosa az Egyesült Királyságban működő Stott Capital (Phoenix) Limited.

Hosszú távon számol a tulaj a Debrecennel

Utóbbi az angol harmadosztályban szereplő Stockport County FC tulajdonosa, ugyanakkor a közlemény szerint a két klub egymástól függetlenül működik.

A Debreceni VSC egy nagy múltú klub, rendkívüli szurkolói bázissal és egyértelmű fejlődési lehetőségekkel a magyar és az európai labdarúgásban.

Tulajdonosként mély tisztelettel viseltetünk e történelem iránt, és hosszú távú szemlélettel érkezünk – mondta a befektetéssel kapcsolatban Jonathan Vaughan a Stott Capital képviseletében. Fontos hangsúlyozni, hogy a klub működésében minden a megszokott módon folytatódik – emelte ki. Az elkövetkező hónapokban szorosan együtt fogunk dolgozni a klub vezetésével annak érdekében, hogy világos, hosszú távú terveket dolgozzunk ki, amelyek a stabilitásra, az utánpótlás-nevelésre és az infrastruktúra fejlesztésére összpontosítanak, olyan jövőt építve, amelyben a szurkolók a pályán és azon kívül is hihetnek – tette hozzá. A közlemény kiemeli, hogy a Stott Capital Mark Stott családi befektetési vállalkozása.

Hosszú távú befektetési tevékenységet folytat, tapasztalattal rendelkezik a sport, az infrastruktúra, valamint

az Egyesült Királyságban

és Európában

megvalósuló városi lakhatási és vendéglátóipari befektetések és üzemeltetések területén.