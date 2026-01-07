Mosolygós plüssökért bolondulnak a vásárlók, a Labubukra már senki nem emlékszik Kínában
Amekkora őrületet jelentett a közelmúltban a Labubu-láz, olyan gyorsan csengett le: 2025. decemberre gyakorlatilag véget is ért, a piaci eladások beszakadása tükrözte a már korábban a részvények kapcsán látható kifulladást. Most egy új nevet kell megtanulni: Kínában a brit Jellycat-termékek iránti rajongás ért a csúcsra. A márka még a Covid–19-világjárvány idején robbant be, mostanra pedig egy hatalmas, több millárd jüan értékűre nőtt piac fontos szereplője lett – írja az Origo.
A Covid–19 alatt indult a Jellycat hódítása Kínában
A lap a BBC riportja alapján felidézi, hogy a Jellycat márka berobbanása a Covid–19-világjárvány idejére, 2021-re tehető. A brit tervezésű plüssjátékok Kínában való népszerűségéért különösen sokat tettek a közösségi oldalakon megjelent posztok, aminek hatására karácsonyra – ami Kínában elsődlegesen vásárlási és jóval visszafogottabb ünnep, a nálunk ismert hagyománya nincs jelen – már az ajándékozás részévé váltak a plüssfigurák. Sokan a Covid–19 miatti bezártság, magány, szorongás oldására szerettek bele a plüssökbe.
Erre az időszakra tehető a gyűjtői szenvedély megjelenése a Jellycat-figurák körül. Például egy most 32 éves kínai nő mostanra 120 darabos gyűjteménnyel rendelkezik, melynek piaci értéke 36 ezer jüan, azaz nagyjából 1,6 millió forint.
A gyerekeknek szánt, puha játékokból időközben globális sláger lett, különösen Kínában, ahol a kiábrándult vagy éppen érzelmi izoláltságtól szenvedő fiatalok egyre gyakrabban fordulnak hozzájuk vigaszért. Isabel Galleymore, a brit Birminghami Egyetem kutatója szerint a termékek népszerűsége „összefügghet azzal a vággyal, hogy az emberek társaságra leljenek”.
A Jellycat már 2015-ben belépett a kínai piacra. A cég képes volt megragadni „a világjárvány hangulatát” – amikor az emberek a fokozott bizonytalanság közepette vigaszt kerestek –, és erre építve növelte sikerét Kínában – mondta Kathryn Read, aki Kínában 15 éve dolgozik üzleti tanácsadóként.
A márka népszerűségét tovább erősítették az ideiglenes pop-up üzletek. Ezekben az átmeneti időre létesített boltokban különleges, kis darabszámban gyártott Jellycat-játékok kaphatók, megvásárlásukat sokan eseménynek tekintik, és az erről szóló közösségi médiás posztok hozzájárulnak a márka iránti érdeklődés növekedéséhez.
Ez az úgynevezett „kidult” trend nem kizárólag kínai jelenség: világszerte egyre több fiatal felnőtt kérdőjelezi meg „a felnőttkor elavult értelmezéseit” – mondja Erica Kanesaka, az amerikai Emory Egyetem kultúrakutató professzora. Ebbe beletartozik az, hogy felnőttként sokan újra gyerekjátékokhoz nyúlnak, ezzel azt is akaratlanul megkérdőjelezve, hogy mi tekinthető gyerekeknek szánt játéknak. Ezzel összefüggésben érdemes megemlíteni a Circana globális piackutató adatait. Eszerint
- a globális játékeladások 2024-ben ugyan közel 1 százalékkal csökkentek, de
- a gyűjthető játékok forgalma közel 5 százalékkal növekedett, történelmi csúcsot elérve.
A lokalizáció kulcsszerepet játszott a kínai fogyasztók Jellycat-élményében. Londonban, a Selfridges áruházban például halat, sült krumplit és pürés borsót formázó plüssöket lehetett vásárolni egy ideiglenes boltban; Kínában ezzel ekvivalens élelmiszereket formázó plüssök hódtanak. Ezzel párhuzamosan Pekingben és Sanghajban tavaly teáskanna és teáscsésze alakú plüssfigurák szerepeltek a kínálatban.
A brit székhelyű vállalat bevétele 2024-ben kétharmadával, 333 millió fontra (kb. 148 milliárd forintra) nőtt.
Ugyanebben az időszakban a kínai fogyasztóknak ennek az összegnek közel harmadáért adott el játékokat a főbb e-kereskedelmi platformokon – közölte becslését a pekingi Moojing Market Intelligence.
