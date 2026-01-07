Deviza
Venezuela
melegítő
Maduro

Még mindig lázban tartja a Maduro melegítője az internetet

Nem tervezte, mégis divatikonná és kereskedők forgalmának felpörgetőjévé vált Nicolás Maduro, aki az elfogása közben róla készült első fotón egy Nike Tech márkájú melegítőszettben látható. A ruházati termék iránt azonnal megugrott a kereslet, számos dél-amerikai kereskedőnél mostanra el is fogyott, vagy csak néhány méretben lehet kapni a Maduro-fotó hatására.
VG
2026.01.07, 14:29
Frissítve: 2026.01.07, 14:49

Donald Trump amerikai elnök saját közösségi hálózatán, a Truth Social oldalon osztotta meg január 3-án azt a fényképet, mely a venezuelai elnök elfogását követően készült. Miként a Világgazdaság megírta, a felhasználók nagyon rövid idő alatt azonosították, hogy pontosan milyen öltözéket visel Nicolás Maduro, melynek eladásai azonnal az egekbe emelkedtek. Maduro akaratán kívül vált a Nike Tech márka egyik öltözékének „nagykövetévé” írja az Origo.

A Maduro által a fotón viselt Nike Tech öltözék forgalma megugrott január 3-a után
A Nicolás Maduro által az elfogása utáni fotón viselt Nike Tech-öltözék forgalma megugrott január 3. után / Fotó: AFP

Már addig is népszerű ruházati termék eladását pörgette fel Maduro

A lap arról ír, hogy a Maduro által a fotón viselt, szürke Nike Tech polármelegítő a hozzá illő cipzáras kapucnis pulóverrel és a passzoló szabadidőnadrággal általában 240-270 dollárba kerül, kereskedőtől és a változattól függően (kb. 80-90 ezer forint. A Windrunner polárkabát önállóan némileg olcsóbban, 140 dollárért (kb. 46 ezer forint megszerezhető). Már ha egyáltalán lehet kapni.

A ruházati termékek ugyanis mostanra számos kereskedőnél hiánycikké váltak, vagy csak bizonyos méretekben és színváltozatokban maradtak elérhetők.

A termékeket többen vélhetően a haszonszerzés céljával vették meg, ugyanis online egyes piactereken a szetteket most a kereskedői ár többszöröséért árulják.

S bár kézenfekvőnek tűnik arra gondolni, hogy a Nike Tech ruházati termékei főként Dél-Amerikában kelendők, a beszámolók szerint az Egyesült Államokban működő online webáruházban is készlethiány alakult ki a termékből.

Mindezek tükrében nem meglepő az az előzmény, hogy a Google Trends adatai szerint megugrott a „Nike Tech” kifejezésre végzett keresések szám a január 3-án Maduróról megjelent fotót követően. Az athleisure ruházati termékvonalról szóló online beszélgetések az X-en (korábban Twitter) is drámai mértékben felerősödtek. A PeakMetrics elemzőplatform adatai szerint január 3. és 5. között naponta több mint 5000 X-bejegyzésben említették a Nike Techet. Ez jelentős növekedés a november 1. és december 31. közötti időszakhoz képest, amikor átlagosan napi 325 poszt szólt róla.

A TikTokon a felhasználók mesterséges intelligenciával generált változatokat tettek közzé a fotóról, és kifigurázták a választott öltözéket. Egyesek viccelődve azt írták, hogy ez egy új Nike-kampány, mások pedig külön posztokban részletezték a teljes szett árát – beleértve a Maduro által a fotón viselt sötétített szemmaszkot és a fülvédőt is.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

