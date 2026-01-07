Deviza
befektetés
ANY Biztonsági nyomda
kispapír
tőzsde

Biztos bevétel az áprilisi választás, már csipegetik a nyomdát az osztalékvadászok

Frissen pattant reggel a részvény. Az ANY Biztonsági Nyomda tavaly is jól teljesített, míg idén a választási év ígér extra bevételt, miközben az osztalékvárakozás is erős.
Faragó József
2026.01.07, 13:50
Frissítve: 2026.01.07, 13:55

Élénk forgalommal veszik a nyomdát. A kurzus már reggel bő 2 százalékos pluszba pattant. A részvény tavaly is jól teljesített, az árfolyam már év végén átlépte a Concorde november végén frissített 6725 forintos 12 havi célárát. Idén is erős az osztalékvárakozás, és a választási év extra bevételt ígér.

osztalék
Erős az osztalékvárakozás / Fotó: Illyés Tibor / MTI

Biztos bevétel idén a voksolás

Karácsony előtt érkezett a hír, hogy a Nemzeti Választási Iroda keretszerződést kötött az ANY Biztonsági Nyomdával a 2026. évi 

  • általános országgyűlési képviselő-választás, 
  • valamint időközi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások 
  • és helyi népszavazások 

nyomdai termékeinek és szolgáltatásainak beszerzésére. 

A szerződés keretösszege nettó 2,94 milliárd forint.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Zsíros osztalék várható

November végén tette közzé tavalyi első kilenchavi számait a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzett nyomdatársaság: bevételei 5 százalékkal 52,8 milliárd forintra emelkedtek. Az üzemi eredmény 16 százalékkal tízmilliárd forintra nőtt, az EBITDA pedig 11,9 milliárd forint volt, 14 százalékkal meghaladva a tavalyelőttit. Az ANY adózott eredménye negyedével ugrott meg, 7,3 milliárd forintra. A tavalyi év első kilenc hónapjában az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 509 forint volt, míg az EBITDA marzs 21,5 százalék fölé emelkedett.

A társaság exportból származó bevétele 5,2 milliárd forinttal 33,5 milliárd forintra nőtt, vagyis 

a teljes bevétel 61 százaléka már a külpiacokról származott.

A stratégiai termékszegmensek közül 

  • a biztonsági termékek, megoldások forgalma 29,2 milliárd forint, 10 százalékkal volt magasabb a bázisnál. 
  • A kártyagyártás, megszemélyesítés árbevétele 5 százalékkal 13,6 milliárd forintra csökkent, 
  • a nyomtatványgyártási, megszemélyesítési, adatfeldolgozási szegmens pedig a bázissal azonos, 9,2 milliárd forint bevételt termelt.

A jelentést követően a Concorde elemzője 

a tavalyi eredményből részvényenként 547 forint osztalék kifizetését valószínűsítette.

