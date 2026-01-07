Biztos bevétel az áprilisi választás, már csipegetik a nyomdát az osztalékvadászok

Élénk forgalommal veszik a nyomdát. A kurzus már reggel bő 2 százalékos pluszba pattant. A részvény tavaly is jól teljesített, az árfolyam már év végén átlépte a Concorde november végén frissített 6725 forintos 12 havi célárát. Idén is erős az osztalékvárakozás, és a választási év extra bevételt ígér.

Erős az osztalékvárakozás / Fotó: Illyés Tibor / MTI

Biztos bevétel idén a voksolás

Karácsony előtt érkezett a hír, hogy a Nemzeti Választási Iroda keretszerződést kötött az ANY Biztonsági Nyomdával a 2026. évi

általános országgyűlési képviselő-választás,

valamint időközi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások

és helyi népszavazások

nyomdai termékeinek és szolgáltatásainak beszerzésére.

A szerződés keretösszege nettó 2,94 milliárd forint.