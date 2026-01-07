Állampapír: szédületes tempóban téphetik az új eurós kötvényeket a befektetők - a vártnál is jobb kondíciókkal teljesülhet a kibocsátás

A vártnál is nagyobb lehet az érdeklődés a friss eurós magyar állampapírok iránt, a Bloomberg adatai szerint az eredetileg vártnál is alacsonyabb kamatokkal kerülhetnek majd piacra a kötvények. Érdemes emlékezni, hogy a tavaly év eleji eurós kötvénykibocsátáskor is hasonló jelenetek játszódtak le, a spreadek akkor is szűkültek a könyvépítési periódus végére.

A vártnál is jobb kondíciókkal sikerülhet az új eurós állampapír-kibocsátás / Fotó: Stephen Barnes / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A vártnál is jobb kondíciókkal sikerülhet az új eurós állampapír-kibocsátás

Mint azt már délelőtt a Világgazdaság is megírta, a kibocsátás volumenéről egyelőre nincsenek információk, a hozamról azonban annyi már körvonalazódni látszik, hogy

a rövidebb kötvény esetén eredetileg várt, midswap felett 190 bázispontos prémium helyett csak 165 bázispont, azaz 4,5 százalék helyett csak 4,25 százalék,

a hosszabb papír esetén pedig az eredeti elképzelésekben szereplő, midswap felett 220 bázispontos prémium helyett csak 200 pontos lesz a hozamtöbblet, azaz 5,2 környéke helyett csak 5 százalék körül lesz a kamat.

A hozamokat azonban egyelőre nem lehet tényként kezelni, ugyanis a kereslet mértékétől függően változhatnak, egy éve is ezt láttuk, amikor az indikatív hozamoknál jóval alacsonyabb kamatok mellett kerültek végül piacra a kötvények, és már napon belül is látszik, hogy mennyit tudnak módosulni a paraméterek.

A Reuters értesülései szerint kora délutánig már több mint nyolcmilliárd euró értékben érkezett jegyzés az eurós papírokra,

ami sokszoros túljegyzést jelent majd a kötvényekre.

Az, hogy az ÁKK idén is bocsát ki eurós kötvényt, nem tekinthető meglepetésnek, az Államadósság Kezelő Központ ugyanis tavaly év végi finanszírozási tervében alaposan ismertette, hogy az idén milyen devizás kibocsátásokkal számol. Ezek alapján a Világgazdaság is megírta, hogy

a kibocsátó 2026-ban nettó 2541 milliárd forint értékben készül devizakibocsátásra,

a devizakötvények azonban ebből mindössze 1482 milliárd forintnyit tesznek majd ki, szemben a tavalyi, 2107 milliárd forintos kibocsátással ugyanezen a soron. A jelentős súlycsökkenés elsősorban a SAFE hitel lehetséges felvételének tudható be, melyből 781 milliárd forinttal számol az ÁKK, de ezen források megérkezte körül egyelőre azért még vannak kérdőjelek.