Felejtse el a tech szektort és az AI-t, egy sörrészvény lehet az év befektetése
Meglepő „top picket”, azaz csúcsrészvényt választott magának 2026-ra a mesterséges intelligencia és az energetika fénykorában a Jefferies amerikai elemzőcég. Véletlenül sem egy csipgyártó vállalat vagy egy alternatív energiacég papírjait ajánlja az év befektetéseként, hanem egy dán társaságét. Még mielőtt bárki rávágná, hogy biztos a Novo Nordiskról van szó, gyorsan hozzátesszük, hogy a Carlsberg sörgyár a kiválasztott.
Mi szól a Carlsberg mellett?
A Carlsberg ugyanis képes stabil működési teljesítményt nyújtani a folyamatos költségnyomás és a változó fogyasztói kereslet kezelése közepette is, s ezért a dán sörfőzde 2026-ban versenytársaihoz mérten sokkal védhetőbb pozícióban lesz – indokolja választását a Jefferies.
Az elemzés kiemeli, hogy a Carlsberg nyereségpályája viszonylag stabil maradt, mivel olyan piacokon van kiemelten jelen, ahol kiszámíthatóbbak a fogyasztási minták és a szabályozási környezet. Ráadásul a cég európai és ázsiai piacoknak való kitettsége kifejezett diverzifikációs előny is, ezért a földrajzi jelenlét összetétele központi szerepet játszik a top pick státuszban.
A regionális egyensúly – véli az amerikai bróker – csökkenti a lefelé irányuló kockázatot a volatilisebb piacokra jobban támaszkodó versenytársakhoz képest.
A fegyelmezett gazdálkodás és a stabil cash flow-generálás pedig két olyan kulcsfontosságú tényező, amelyek révén a Carlsberg a ráfordításokra nehezedő inflációs nyomás ellenére is fenntartja jövedelmezőségét.
A Jefferies felhívta a figyelmet a vállalat tőkeallokációs keretrendszerére is, megjegyezve, hogy az utóbbi években a Carlsberg mérlege a részvényesek javadalmazása mellett is erős maradt, ami fontos bizalomnövelő tényező idén is,
ezért 1050 dán koronára növelte a részvények 12 havi előre tekintő célárát, miközben szerdán dél körül 830 koronán forogtak Koppenhágában a Carlsberg részvényei.
Összességében
- az átlátható bevételtermelés,
- a mérlegfegyelem,
- valamint a diverzifikált és kedvező összetételű piaci jelenlét miatt
vált a Carlsberg a Jefferies első számú választásává.
Közel ötödével nőtt a dán sörgyártó forgalma
A dán sörfőzde legutóbbi, 2025 harmadik negyedéves gyorsjelentése szerint a konszern amúgy éves bázison 18 százalékkal növelte bevételeit mind a harmadik negyedévben, mind az év első kilenc hónapjában, bár ebben jelentős része volt a tavaly felvásárolt nagy-britanniai Britvic üdítőital-gyártónak is. Organikusan 3 százalékkal csökkent volna a forgalom.
A menedzsment ugyanakkor megerősítette 2025-ös üzemieredmény-várakozását, mely szerint 3-5 százalékos növekedéssel számolnak a 2024-es 11,4 milliárd dán koronához mérten, melyet tavaly előtt 6 százalékos bővüléssel ért el a Carlsberg.
Az LSEG, azaz a londoni tőzsdecsoport elemzői konszenzusa is vételre ajánlja a papírt. A 24 elemző közül öten – köztük a Jefferies – erős vételre, 11-en vételre, 7-en tartásra tartják, és csak egy elemző adná el. A mediáncélár pedig kereken 1000 korona.