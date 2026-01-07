A havazás miatt szokatlan felállásban tartja 2026 első kormányinfóját Gulyás Gergely
Szokatlan felállásban tartja 2026 első kormányinfóját Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményen jelen lesz Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője is, aki vélhetően a hóhelyzetről ad tájékoztatást.
Havazás: 15 éve nem esett ennyi hó Magyarországon
Meteorológusok szerint 15 éve nem volt akkora havazás Magyarországon, mint az elmúlt napokban, amit súlyosbít a szokatlanul hideg időjárás.
Bár az ország több pontján is eléri a 30 centimétert a hóvastagság, nagyobb közlekedési fennakadásról vagy elzárt településről nem érkezett beszámoló.
Orbán Viktor is megszólalt a hóhelyzet kapcsán. A miniszterelnök Facebook-oldalán óvatosságra intette a lakosságot. A képhez az alábbi szűkszavú, ám annál velősebb tanácsot fűzte még:
Óvatosan az utakon. Vigyázzunk egymásra!
Ezt követően egy videót is kitett, amelyben arról beszél, hogy várja Pintér Sándor belügyminiszter beszámolóját az országos hóhelyzetről.
Ukrajnáról is tárgyalt szerdán a kormány
A havazástól függetlenül szerdán a kormány is ülésezett. A miniszterelnök reggel a közösségi médiában beharangozta, hogy a kormánytanácskozáson többek között téma lesz Ukrajna.
„Háború Ukrajnában, krízis Venezuelában. Forr a levegő Grönland, Tajvan és Irán körül. Így indult 2026. A világ átalakulása itt van a nyakunkon. A mai kormányülés legfontosabb kérdése, hogy Magyarországot hogyan tudjuk a békés, stabil fejlődés útján tartani ebben a minden korábbinál veszélyesebb korszakban” – írta Orbán Viktor.
Orbán szerint Magyarország útja a béke útja, ahol bevezetik a 14. havi nyugdíjat, tovább bővítik a családtámogatásokat és a családi adókedvezményeket, valamint minden magyar fiatalt hozzásegítenek az első saját otthonához az Otthon Start programmal és egyéb lakástámogatásokkal.