Szokatlan felállásban tartja 2026 első kormányinfóját Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményen jelen lesz Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője is, aki vélhetően a hóhelyzetről ad tájékoztatást.

A havazás miatt szokatlan felállásban tartja 2026 első kormányinfóját Gulyás Gergely / Fotó: Lázár János / Facebook

Havazás: 15 éve nem esett ennyi hó Magyarországon

Meteorológusok szerint 15 éve nem volt akkora havazás Magyarországon, mint az elmúlt napokban, amit súlyosbít a szokatlanul hideg időjárás.

Bár az ország több pontján is eléri a 30 centimétert a hóvastagság, nagyobb közlekedési fennakadásról vagy elzárt településről nem érkezett beszámoló.

Orbán Viktor is megszólalt a hóhelyzet kapcsán. A miniszterelnök Facebook-oldalán óvatosságra intette a lakosságot. A képhez az alábbi szűkszavú, ám annál velősebb tanácsot fűzte még:

Óvatosan az utakon. Vigyázzunk egymásra!

Ezt követően egy videót is kitett, amelyben arról beszél, hogy várja Pintér Sándor belügyminiszter beszámolóját az országos hóhelyzetről.

Ukrajnáról is tárgyalt szerdán a kormány

A havazástól függetlenül szerdán a kormány is ülésezett. A miniszterelnök reggel a közösségi médiában beharangozta, hogy a kormánytanácskozáson többek között téma lesz Ukrajna.

„Háború Ukrajnában, krízis Venezuelában. Forr a levegő Grönland, Tajvan és Irán körül. Így indult 2026. A világ átalakulása itt van a nyakunkon. A mai kormányülés legfontosabb kérdése, hogy Magyarországot hogyan tudjuk a békés, stabil fejlődés útján tartani ebben a minden korábbinál veszélyesebb korszakban” – írta Orbán Viktor.

Orbán szerint Magyarország útja a béke útja, ahol bevezetik a 14. havi nyugdíjat, tovább bővítik a családtámogatásokat és a családi adókedvezményeket, valamint minden magyar fiatalt hozzásegítenek az első saját otthonához az Otthon Start programmal és egyéb lakástámogatásokkal.