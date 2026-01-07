A fagyban is az utakra vonulnak a gazdák, mert Brüsszel napokon belül lépni készül, hogy tönkretegye őket

A fagy és a havazás sem tartja vissza a német gazdákat, hogy az utakra vonuljanak, tiltakozva a Mercosur-egyezmény Brüsszelben tervezett aláírása ellen. Az elmúlt hetekben fokozódott a tiltakozás a szabadkereskedelmi egyezmény ellen Európa több pontján, mert a gazdák szerint hatalmas károkat okozhat az uniós mezőgazdaságban. Brüsszel a napokban kívánja keresztülerőltetni a tagállamokon a megegyezést.

Gazdatüntetés: a brüsszeli összecsapás nem volt elegendő, most a német gazdák következnek, de lehet hogy már késő / Fotó: Hans Lucas via AFP

December 18-án több ezer európai gazda tartott nagyméretű demonstrációt Brüsszelben, traktorokkal blokkolták utakat, az Európai Parlament közelében is összegyűltek, ahol az EU vezetőinek csúcstalálkozója zajlott. A rendőrség vízágyút és könnygázt is bevetett. Demonstráltak a francia gazdák is, a lengyel gazdák pedig december végén országszerte, több mint 160 helyszínen tartottak demonstrációkat utak mentén és közterületeken, és városi és vidéki közlekedési pontokon is voltak megmozdulások.

Németországban két év telt el azóta, hogy a 2024-es gazdatüntetések országos figyelmet kaptak, de most a gazdák ismét visszatérnek – írja a Berliner Zeitung.

Még az előrejelzett fagy és az erős havazás sem tartja vissza őket: csütörtökön reggel traktorok indulnak az autópálya-felhajtók felé Brandenburgban és Mecklenburg–Elő-Pomerániában.

Különösen az A24-es és az A11-es autópálya érintett.

Lezárásokat terveznek Kremmen és Putlitz között,

valamint Bernau és a Penkun melletti Schmöllnnél. Számos felhajtón reggel 7 és délután 5 óra között engedélyezett demonstrációkra kerül sor, ezért jelentős forgalmi fennakadásokra kell számítani.

Nemcsak itt lesz tiltakozás Németországban, de nem mindenhol ugyanúgy. A „Land schafft Verbindung” szászországi csoportja délután két órától demonstrációt szervez

Drezdában, a Frauenkirche előtt – nagy traktorok nélkül, viszont 300 kis pedálos játéktraktorral:

ők azt mondják a lap szerint, hogy „nem akarnak okot adni a közvélemény bírálatára”.

Gazdatüntetés: „A Mercosur-egyezmény kirívó igazságtalanság a mi bőrünkre”

Mecklenburg–Elő-Pomerániában a megmozdulásra a „Land schafft Verbindung” (LsV – A föld kapcsolatot teremt) mozgalom és a Szabad Gazdák szövetsége szólított fel.