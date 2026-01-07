Teljes tuning jön: 100 évig repülhet Amerika legendás szuperbombázója a ráncfelvarrás után – elköszönnek a lopakodóktól, nem bírják tovább fizetni

Decemberben az Egyesült Államok légiereje több mint kétmilliárd dollár (körülbelül 660 milliárd forint) értékű szerződést ítélt oda a Boeing Defense Systemsnek a B–52H Stratofortress bombázók első hajtóműcseréjének megkezdésére.

Teljes tuning jön: 100 évig repülhet Amerika legendás szuperbombázója / Fotó: AFP

A DefenseNews cikke szerint a megállapodás mérföldkőnek számít a legendás, még a hidegháború idején rendszerbe állított nehézbombázó átfogó modernizációjában.

A Pentagon december 23-án kiadott szerződésbejelentése szerint a Kereskedelmi Hajtóműcsere Program (Commercial Engine Replacement Program – CERP) keretében kiadott munkamegrendelés előírja, hogy a Boeing két B–52-es repülőgépet lásson el új hajtóművekkel, valamint az azokhoz kapcsolódó alrendszerekkel.

A módosításokat követően a repülőgépeken átfogó földi és repülési teszteket is végrehajtanak.

A program a fejlesztésre és a rendszerintegrációra összpontosít, és a munkálatok a CERP program kritikus tervfelülvizsgálatának lezárását követően kezdődnek meg. A hajtóműcsere kulcsszerepet játszik abban, hogy a B–52-es flotta még évtizedekig szolgálatban maradhasson, korszerűbb, hatékonyabb és megbízhatóbb hajtóművekkel felszerelve.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy az amerikai légierő hatalmas bejelentést tett: vadászgépekkel együttműködésre képes CCA típusú drónflottát fejleszt, amelyek egyelőre prototípusok, hamarosan tesztfázisba is kerülhetnek.

Bár ezek a gépek nem helyettesítik, csak segítik az amerikai pilóták munkáját, a jövőben alacsony költségük miatt tömegesen bevethetővé válhatnak.

A fejlesztés már évekkel ezelőtt elkezdődött

2024 áprilisában a légierő szerződést kötött az Anduril és a General Atomics vállalatokkal a CCA-k első fejlesztési szakaszának kidolgozására. A drónok repülési tesztjei 2025-ben kezdődtek. A CCA-k második fejlesztési szakaszára vonatkozó szerződéseket idén írhatják alá.

A légierő közleményében kijelentette, hogy a Talon fejlesztése kiemeli a légierő és a Northrop Grumman közötti folyamatos partnerséget, és elismeri az YFQ-48A típusú drón folyamatos fejlődését, mint a CCA program erős versenyzőjét.