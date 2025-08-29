Erre nem is gondoltak: ők buknák a legtöbb pénzt a Tisza új adójával - kiszámolták, mennyivel csökkenne a fizetésük

Jelentősen érintene minden most pályakezdő, vagy még karrierje elején járó 25 év alatti fiatalt a Tisza Párt kiszivárgott adócsomagja, amely során dobnák az egykulcsos rendszert és többsávos, úgynevezett progresszív adózásra állnának át – írja a Mandiner.

Tisza-csomag: másfél millió forintot venne ki minden 25 év alatti fiatal zsebéből a megszorítás / Fotó: NurPhoto / AFP

Ez azt jelentené, hogy a mostani keresetüknek a magyar dolgozók jelentős része búcsút inthetne, hiszen már az átlagkereseteknél is súlyosan nőne az adóteher.

A Központi statisztikai Hivatal friss adatai idézve a cikk állítja, hogy az idei első két negyedévben

a 20-29 közötti korosztály bruttó átlagkeresete 589 891 forint volt, ezzel bőven a Tisza által tervezett második kulcsba, azaz a 22 százalékos szja-ba tartoznának a 30 alattiak.

Ez alapján egy 25 és 30 közötti fiatal dolgozó – sokan közülük a felmérések szerint ráadásul Tisza-szimpatizánsok – jelenleg 88 500 forintnyi szja-t fizet, a tiszás csomaggal pedig rögtön havi 129 800 forintot kellene neki adóznia, azaz havonta 41 300 forinttal többet.

A Tisza kiszivárgott tervében az adókedvezmények felülvizsgálata is szerepel, feltételezhető, hogy a 25 év alattiak adómentességéhez is hozzányúlna a párt. A mostani átlagkeresetükből, 590 ezer forintból rögtön 129 800 forintot fizetnének be adóként. Azaz havonta ennyivel csökkenne a jövedelmük, évente pedig több mint másfél millió forintot venne ki a zsebükből Magyar Péter kormánya.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerda délutáni Facebook-bejegyzésében élesen bírálta Magyar Péter és a Tisza Párt adópolitikai elképzeléseit. A tárcavezető szerint a többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább.

A Nemzetgazdasági Minisztérium vezetője egy táblázatot is megosztott arról, hogy számításai szerint mekkora bruttó kereset esetén mennyivel lenne magasabb a személyi jövedelemadó mértéke.