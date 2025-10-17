Deviza
EUR/HUF389.41 -0.12% USD/HUF333.67 +0.13% GBP/HUF448.03 0% CHF/HUF420.88 0% PLN/HUF91.83 +0.04% RON/HUF76.52 -0.18% CZK/HUF16.03 -0.16% EUR/HUF389.41 -0.12% USD/HUF333.67 +0.13% GBP/HUF448.03 0% CHF/HUF420.88 0% PLN/HUF91.83 +0.04% RON/HUF76.52 -0.18% CZK/HUF16.03 -0.16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,968.67 -0.09% MTELEKOM1,786 -0.78% MOL2,744 -0.51% OTP30,330 -0.98% RICHTER10,360 +1.37% OPUS559 +0.72% ANY7,160 -1.65% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS5,080 +4.96% BUMIX9,854.58 +2.05% CETOP3,525.87 -0.88% CETOP NTR2,204.25 -0.88% BUX102,968.67 -0.09% MTELEKOM1,786 -0.78% MOL2,744 -0.51% OTP30,330 -0.98% RICHTER10,360 +1.37% OPUS559 +0.72% ANY7,160 -1.65% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS5,080 +4.96% BUMIX9,854.58 +2.05% CETOP3,525.87 -0.88% CETOP NTR2,204.25 -0.88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
OTP Bank
bankolás
hirdetmény

OTP Bank: november közepétől több százezer ügyfél mindennapi bankolását érinti majd egy új szabályozás, sokak számára kellemetlen meglepetést tartogathat

A jövő hónaptól fontos változás lép életbe, amely sok ügyfél mindennapjait befolyásolhatja. Az OTP Bank módosítása a digitális szolgáltatásokat érinti, és különösen azok számára lehet kellemetlen, akik megszokták, hogy azonnali értesítéseket kapnak a számlájukról.
Ballagó Dániel
2025.10.17, 18:46
Frissítve: 2025.10.17, 19:47

November 18-tól fontos változásokat hoz a pénzintézet a digitális szolgáltatások terén, és különösen azok számára lehet kellemetlen, akik megszokták, hogy azonnali értesítéseket kapnak a számlájukról. Az OTP bank új hirdetménye alapján megtudhatjuk, hogyan és milyen feltételekkel juthatnak információhoz az ügyfelek a pénzügyeikről.

OTP Bank
OTP Bank: november közepétől több százezer ügyfél mindennapi bankolását érinti majd egy új szabályozás, sokak számára kellemetlen meglepetést tartogathat / Fotó: MacroEcon

Két csomag lesz elérhető:

  • az Alap,
  • és a Plusz csomag.

Az Alap csomag automatikusan minden ügyfélre érvényes lesz a bevezetéskor, és továbbra is ingyenes marad. Tartalmazza az:

  • OTP InternetBank és MobilBank használatát,
  • a digitális üzenetküldést,
  • az SMS értesítéseket a kártyás tranzakciókról,
  • valamint a Mobil Aláírás SMS-t.

Push értesítések azonban nem lesznek benne, vagyis az alkalmazás nem küld majd jelzést a számlán történő pénzmozgásokról.

A fizetős Plusz csomag hozza vissza a valós idejű értesítéseket az OTP Bank ügyfeleinek

Aki szeretne továbbra is valós idejű értesítéseket kapni, annak a Plusz csomagra kell váltania, amely az Alap szolgáltatásai mellett push és SMS értesítéseket is biztosít

  • például kártyás vásárlásokról,
  • csoportos beszedésekről,
  • értékpapírstátusz-változásokról
  • és számlamozgásokról.

A Plusz csomagra az OTP InternetBankban vagy MobilBankban lehet átlépni, és bármikor vissza lehet térni az Alap csomagra. A havidíj számlacsomagtól függően 325 vagy 649 forint lehet, bizonyos csomagoknál pedig ingyenes marad, viszont az SMS értesítésekért külön díjat számítanak fel, üzenetenként akár 77 forintot.

Komoly veszélyt jelenthet a banki csalókkal szemben a változás

A változás komoly biztonsági kockázatokat is felvethet: aki sem a Plusz csomagot, sem az SMS-szolgáltatást nem választja, novembertől nem kap értesítést a számláján történt pénzmozgásokról. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges jogtalan terhelésről vagy illetéktelen személyek által elkövetett banki csalásról csak késve értesülhet az ügyfél. A késedelmes visszajelzés megnehezítheti a gyors reagálást, például a kártya azonnali letiltását vagy a jogosulatlan tranzakciók bejelentését, ami növelheti az anyagi veszteség kockázatát is. Egyelőre nem ismert az OTP Bank más megoldása arra, hogy ilyen esetben hogyan vegyék észre minél hamarabb az ügyfelek a visszaéléseket.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu