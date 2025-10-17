Deviza
kamatdöntés
KSH
usa
Wall Street
gyorsjelentés

Rendkívül fontos döntés előtt áll Varga Mihály és az MNB

A következő hét gazdasági szempontból izgalmasnak ígérkezik: a befektetők figyelme az MNB kamatdöntésére, a KSH legfrissebb foglalkoztatottsági adataira és az amerikai gyorsjelentési dömpingre összpontosulhat.
P. A. R.
2025.10.17., 19:06

A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa jövő hét kedden tartja következő kamatdöntő ülését. Az MBH Elemzési Centrum szakértői szerint az MNB továbbra is kitart a szigorú monetáris politika mellett az októberi kamatdöntő ülésen. Ennek elsődleges oka, hogy az infláció továbbra sem a toleranciasávban mozog. Az inflációs kilátások és a magasan ragadt lakossági inflációs várakozások miatt idén a jegybank várhatóan nem fog tudni kamatot csökkenteni. Erre legkorábban 2026 közepe táján lehet lehetőség. Természetesen ehhez az is kell, hogy a fogyasztásélénkítő intézkedések, a béremelések és az árrésstop kivezetése mellett se szaladjon el az infláció. Ebben a forint erősödésének vélhetően nagy szerepet szán a jegybank, a forint esetleges visszagyengülése esetén azonban akár tartósabban is velünk maradhat a relatíve magas irányadó kamat.

A Trendmutató legfrissebb epizódját itt hallgathatják meg:

 

A KSH szeptemberi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatai október 22-én jelennek meg. Három hónap emelkedést követően augusztusban már csökkent a foglalkoztatottak száma. A gazdaság továbbra sem teljesít túl jól, a legutóbbi ipari és építőipari adatok is elég gyengék lettek, ami nem túl biztató a munkaerőpiaci adatokra nézve sem. A GKI legfrissebb, szeptemberre vonatkozó felmérése szerint a vállalatok 7 százaléka készül létszámbővítésre és 13 százalék létszámcsökkentésre.

A következő héten várható a 2025 második negyedévi EU-s GDP- és foglalkoztatottsági adatok megjelenése. A szakértők mérsékelt negyedéves növekedést jósolnak az euróövezetben. A háztartási fogyasztás és a kormányzati kiadások enyhe emelkedése mellett az export és a beruházások stagnálása valószínű. A foglalkoztatottság várhatóan stabil marad, kisebb növekedést jelezve az előző negyedévhez képest. 

A német SAP harmadik negyedéves eredményei várhatóan október 22-én, piaczárás után kerülnek nyilvánosságra. Az elemzők több mint 9 milliárd dolláros bevételt és közel 2 dolláros részvényarányos eredményt várnak. Az SAP számára kiemelt jelentőségű a felhőalapú szolgáltatások növekedése, mivel ezek magasabb árrést biztosítanak.

Az Egyesült Államokban továbbra sem sikerült megoldani a kormányzati leállást. Ez a helyzet több millió állami alkalmazott fizetését veszélyezteti, miközben a Fehér Ház átcsoportosításokkal legalább a fegyveres testületek bérét igyekszik előteremteni. A több mint két hete tartó leállás a harmadik leghosszabb ilyen időszak az USA-ban. Ráadásul az adatszolgáltatás is szünetel, vagyis nem érkeznek a fontos makrogazdasági adatok a világ legnagyobb gazdaságából. A kormányzat felszólítására a statisztikai hivatal már visszahívta a munkatársait az inflációs riportok elkészítésére, így egy hét csúszással ugyan, de a jövő héten megkaphatjuk az amerikai fogyasztói árak emelkedéséről szóló adatokat.

Az MNB kamatdöntése mellett az amerikai gyorsjelentéseket lehet kiemelni

A következő héten három jelentős amerikai vállalat, a Coca-Cola, a Netflix és a Tesla teszi közzé harmadik negyedéves eredményeit a Wall Streeten. A Coca-Cola esetében a piac mérsékelt bevételnövekedést és stabil nyereséget vár, a fogyasztói kereslet és a cukros üdítőitalok iránti stabil eladások miatt. A Netflix eredményeiben a befektetők a felhasználószám további növekedését és a streamingbevételek stabilitását várják, különösen a nemzetközi piacon. A Tesla esetében a szakértők a járműeladások növekedését és a profitabilitás javulását jósolják, kihangsúlyozva az új gyártósorok és modellek hatását. Összességében a jövő heti eredmények kulcsfontosságú jelzést adhatnak a fogyasztói kereslet, a technológiai szektor növekedési kilátásai és az elektromosjármű-piac trendjeiről. A piac várhatóan aktívan reagál majd mindhárom vállalat eredményeire, különösen a bevételi és profitmutatók alakulására.

