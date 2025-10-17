Rendkívül fontos döntés előtt áll Varga Mihály és az MNB

A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa jövő hét kedden tartja következő kamatdöntő ülését. Az MBH Elemzési Centrum szakértői szerint az MNB továbbra is kitart a szigorú monetáris politika mellett az októberi kamatdöntő ülésen. Ennek elsődleges oka, hogy az infláció továbbra sem a toleranciasávban mozog. Az inflációs kilátások és a magasan ragadt lakossági inflációs várakozások miatt idén a jegybank várhatóan nem fog tudni kamatot csökkenteni. Erre legkorábban 2026 közepe táján lehet lehetőség. Természetesen ehhez az is kell, hogy a fogyasztásélénkítő intézkedések, a béremelések és az árrésstop kivezetése mellett se szaladjon el az infláció. Ebben a forint erősödésének vélhetően nagy szerepet szán a jegybank, a forint esetleges visszagyengülése esetén azonban akár tartósabban is velünk maradhat a relatíve magas irányadó kamat.

A KSH szeptemberi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatai október 22-én jelennek meg. Három hónap emelkedést követően augusztusban már csökkent a foglalkoztatottak száma. A gazdaság továbbra sem teljesít túl jól, a legutóbbi ipari és építőipari adatok is elég gyengék lettek, ami nem túl biztató a munkaerőpiaci adatokra nézve sem. A GKI legfrissebb, szeptemberre vonatkozó felmérése szerint a vállalatok 7 százaléka készül létszámbővítésre és 13 százalék létszámcsökkentésre.

A következő héten várható a 2025 második negyedévi EU-s GDP- és foglalkoztatottsági adatok megjelenése. A szakértők mérsékelt negyedéves növekedést jósolnak az euróövezetben. A háztartási fogyasztás és a kormányzati kiadások enyhe emelkedése mellett az export és a beruházások stagnálása valószínű. A foglalkoztatottság várhatóan stabil marad, kisebb növekedést jelezve az előző negyedévhez képest.

A német SAP harmadik negyedéves eredményei várhatóan október 22-én, piaczárás után kerülnek nyilvánosságra. Az elemzők több mint 9 milliárd dolláros bevételt és közel 2 dolláros részvényarányos eredményt várnak. Az SAP számára kiemelt jelentőségű a felhőalapú szolgáltatások növekedése, mivel ezek magasabb árrést biztosítanak.