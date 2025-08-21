Nem mindennapi: videóra vették a magyar Gripeneket méterekre a legendás B-1-es amerikai nehézbombázó repülőgéptől – ez az oroszoknak szólt

„Nemcsak itthon repültünk díszelgő köteléket: tegnap 2-2 magyar és svéd Gripen az amerikai légierő B-1 Lancer bombázójával a rigai Szabadság-emlékmű felett” – olvasható az Aranysas 2.0 Facebook-oldal vasárnapi posztjában.
Idén is tartottak légi parádét a Duna felett, Budapest szívében az államalapítás ünnepe jegyében. A légi parádén a magyar légierő teljes repülő palettáját bemutatták: a Gripenektől a sokoldalú helikoptereken át egészen a kiképző- és szállítógépekig.
A Világgazdaság is beszámolt arról, hogy akcióban vetették be a magyar Gripeneket. A honvédelmi miniszter korábban rendkívüli bejelentést tett: éles bevetésük volt a magyar Gripeneknek a NATO Balti Légtérrendészeti Missziójában.
Ennek háttere, hogy augusztus 1-jétől negyedik alkalommal látja el Magyarország vezető nemzetként a balti országok légtérrendészeti feladatait Spanyolországgal és Olaszországgal együttműködésben, mintegy 80 katonával és négy Gripen harci repülőgéppel.
A NATO keleti szárnyán a légi jelenlét nem csupán katonai gyakorlat, hanem stratégiai üzenet, hiszen a szövetség tagjai egymás biztonságáért is felelősséget vállalnak.
