Bécsből is kivágták a botrányos zenekart, amelyet a Szigettől a magyar kormány tartott távol

Az ír Kneecap együttes megosztó fellépéseivel nagy vihart kavar. Most Bécs is meghúzta a vészféket, és lemondta a szeptemberre tervezett, vitatott koncertet. A német rendezvényszervezők ismét lemondták a fellépésüket, Magyarország pedig megtiltotta a beutazásukat – számolt be a Kronen Zeitung.

A Kneecap a Sziget Fesztival után Bécsben sem léphet fel / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Kneecap együttest antiszemita gyűlöletbeszéddel és a Hamász terrorszervezet dicsőítésével vádolják.

Az angliai Glastonbury-fesztiválon legutóbb hangosan skandálták a „szabad Palesztinát” jelszót. A zenekar logója egy símaszkot ábrázol, ami ír hadseregre (IRA) való utalás. Politikai üzeneteik sokáig Észak-Írországra fókuszáltak, de a közel-keleti konfliktus kapcsán álláspontjuk eltolódott, ami nemzetközi feltűnést keltett. Azóta a banda világszerte ismertté vált.

Bécsben is attól tartottak, hogy a koncert árthat a város imázsának, ezért a szeptemberre tervezett fellépést a Wiener Gasometerben most lemondták.

Mint a Világgazdaság korábban megírta, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság három évre megtiltotta a Kneecap ír rapzenekar több tagjának belépését Magyarországra. A döntést az érintettek korábbi, vitatott nyilvános megnyilvánulásaival indokolták, amelyek hatósági értelmezés szerint gyűlöletbeszédre adtak okot. Így az együttes hiába kapott meghívást a Sziget Fesztivál idei programjába, a beutazási korlátozás miatt végül nem léphetnek fel Magyarországon.