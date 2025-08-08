Bécsből is kivágták a botrányos zenekart, amelyet a Szigettől a magyar kormány tartott távol

Az ír Kneecap együttes megosztó fellépéseivel nagy vihart kavar. Most Bécs is meghúzta a vészféket, és lemondta a szeptemberre tervezett, vitatott koncertet. A német rendezvényszervezők ismét lemondták a fellépésüket, Magyarország pedig megtiltotta a beutazásukat – számolt be a Kronen Zeitung.
A Kneecap együttest antiszemita gyűlöletbeszéddel és a Hamász terrorszervezet dicsőítésével vádolják.
Az angliai Glastonbury-fesztiválon legutóbb hangosan skandálták a „szabad Palesztinát” jelszót. A zenekar logója egy símaszkot ábrázol, ami ír hadseregre (IRA) való utalás. Politikai üzeneteik sokáig Észak-Írországra fókuszáltak, de a közel-keleti konfliktus kapcsán álláspontjuk eltolódott, ami nemzetközi feltűnést keltett. Azóta a banda világszerte ismertté vált.
Bécsben is attól tartottak, hogy a koncert árthat a város imázsának, ezért a szeptemberre tervezett fellépést a Wiener Gasometerben most lemondták.
Mint a Világgazdaság korábban megírta, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság három évre megtiltotta a Kneecap ír rapzenekar több tagjának belépését Magyarországra. A döntést az érintettek korábbi, vitatott nyilvános megnyilvánulásaival indokolták, amelyek hatósági értelmezés szerint gyűlöletbeszédre adtak okot. Így az együttes hiába kapott meghívást a Sziget Fesztivál idei programjába, a beutazási korlátozás miatt végül nem léphetnek fel Magyarországon.
