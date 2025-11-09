Deviza
EUR/HUF384.91 0% USD/HUF332.67 0% GBP/HUF437.83 0% CHF/HUF413.05 0% PLN/HUF90.75 0% RON/HUF75.63 0% CZK/HUF15.83 0% EUR/HUF384.91 0% USD/HUF332.67 0% GBP/HUF437.83 0% CHF/HUF413.05 0% PLN/HUF90.75 0% RON/HUF75.63 0% CZK/HUF15.83 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
cunami
földrengés
evakuálás
Japán

Erős földrengés rázta meg Japánt – szökőárriadó miatt evakuáltak ezreket

Vasárnap este 6,7-es erősségű földrengés rázta meg Japán északi partjait. A hatóságok több városban elrendelték a lakosság kitelepítését, miután a Japán Meteorológiai Ügynökség szökőárriadót adott ki Ivaté prefektúrában a mért földrengés után.
VG
2025.11.09, 13:04
Frissítve: 2025.11.09, 13:37

Erős, 6,7-es magnitúdójú földrengés rázta meg vasárnap este Japán északi partjait, Ivaté prefektúra közelében. A Japán Meteorológiai Ügynökség szökőárriadót adott ki, miután a rengést követően több kikötőben is kisebb hullámokat észleltek. A hatóságok több településen elrendelték a lakosság kitelepítését a part menti területekről.

Erős földrengés rázta meg Japánt – szökőárriadó Ivatéban, ezreket evakuáltak
Erős földrengés rázta meg Japánt – szökőárriadó Ivatéban, ezreket evakuáltak / Fotó: 365 Focus Photography

A földrengés helyi idő szerint 17 óra 3 perckor történt, és a japán rengéserősségi skálán 4-es értéket mértek Morioka városában, valamint Ivaté és a szomszédos Mijagi prefektúra több településén. A rengést követően rövid időn belül legalább tíz utórengést észleltek, köztük egy 6,3-es erősségűt is. A meteorológiai ügynökség adatai szerint 20 centiméter magas szökőárhullámokat figyeltek meg Ofunato és Kuji kikötőiben, míg Mijako és Kamaisi térségében 10 centiméteres hullámokat mértek. 

A szökőárriasztás legfeljebb egyméteres hullámokat vetített előre, de a hatóságok hangsúlyozták, hogy még ezek is veszélyesek lehetnek a part menti területeken tartózkodókra.

Ofunato városban 6138 lakost, 2825 háztartást szólítottak fel azonnali evakuálásra, míg Kamaisi, Ocsuci és Rikuzentakata városai a tengerfalon kívüli részek lakóit kérték távozásra. A Tohoku Sinkanzen nagy sebességű vasút ideiglenesen leállt, miután a rengés miatt rövid időre megszakadt az áramellátás Szendaj és Sin-Aomori között.

A helyi hatóságok este fél hétig nem jelentettek sérüléseket vagy súlyos károkat, és az Onagava Atomerőműben sem találtak rendellenességet – közölte a Tohoku Electric Power. A meteorológiai ügynökség szóvivője arra figyelmeztetett, hogy 

a következő napokban is várhatók hasonló vagy erősebb rengések, ezért a lakosságnak kerülnie kell a tengerparti területeket és a vízbe menést.

Japánban a földrengések mindennaposak, de az ország északi részén – ahol a csendes-óceáni lemez a japán lemez alá csúszik – különösen gyakoriak a nagy erejű, tenger alatti rengések. A mostani esemény szerencsére nem okozott komoly pusztítást, ám a 2011-es, 9-es erősségű földrengés és az azt követő cunami emléke továbbra is meghatározza a térség felkészültségét és óvatosságát.

A földrengések jobban megviselik Japánt, mint az amerikai vámok

Egy tavaszi kormányzati jelentés szerint egy Japánt sújtó, 9-es erősségű „szuperrengés” nemcsak több százezer életet követelhet, hanem az ország gazdaságát is térdre kényszerítheti, a szakértők szerint pedig egy ilyen katasztrófa kárai akár az éves GDP felébe is kerülhetnének. 

Japán évtizedek óta tart attól a pusztító földrengéstől, amely a rendkívül aktív szeizmikus övezetben fekvő ország legnagyobb városait is romba döntheti. A geológusok pedig most vérfagyasztó jóslatot tettek közzé. A legsúlyosabb forgatókönyv szerint 

egy ilyen természeti csapás épületek összeomlását, széles körű tűzvészeket és pusztító cunamit eredményezhet. 

A legveszélyesebb időpont egy téli este lenne, amikor az emberek zöme vagy tömegközlekedési eszközökön tartózkodik, vagy otthonaiban fűt, főz – sokszor gyúlékony anyagokat használva.

Időjárás

Időjárás
896 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu