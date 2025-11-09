Erős földrengés rázta meg Japánt – szökőárriadó miatt evakuáltak ezreket

Erős, 6,7-es magnitúdójú földrengés rázta meg vasárnap este Japán északi partjait, Ivaté prefektúra közelében. A Japán Meteorológiai Ügynökség szökőárriadót adott ki, miután a rengést követően több kikötőben is kisebb hullámokat észleltek. A hatóságok több településen elrendelték a lakosság kitelepítését a part menti területekről.

Erős földrengés rázta meg Japánt – szökőárriadó Ivatéban, ezreket evakuáltak / Fotó: 365 Focus Photography

A földrengés helyi idő szerint 17 óra 3 perckor történt, és a japán rengéserősségi skálán 4-es értéket mértek Morioka városában, valamint Ivaté és a szomszédos Mijagi prefektúra több településén. A rengést követően rövid időn belül legalább tíz utórengést észleltek, köztük egy 6,3-es erősségűt is. A meteorológiai ügynökség adatai szerint 20 centiméter magas szökőárhullámokat figyeltek meg Ofunato és Kuji kikötőiben, míg Mijako és Kamaisi térségében 10 centiméteres hullámokat mértek.

A szökőárriasztás legfeljebb egyméteres hullámokat vetített előre, de a hatóságok hangsúlyozták, hogy még ezek is veszélyesek lehetnek a part menti területeken tartózkodókra.

Ofunato városban 6138 lakost, 2825 háztartást szólítottak fel azonnali evakuálásra, míg Kamaisi, Ocsuci és Rikuzentakata városai a tengerfalon kívüli részek lakóit kérték távozásra. A Tohoku Sinkanzen nagy sebességű vasút ideiglenesen leállt, miután a rengés miatt rövid időre megszakadt az áramellátás Szendaj és Sin-Aomori között.

A helyi hatóságok este fél hétig nem jelentettek sérüléseket vagy súlyos károkat, és az Onagava Atomerőműben sem találtak rendellenességet – közölte a Tohoku Electric Power. A meteorológiai ügynökség szóvivője arra figyelmeztetett, hogy

a következő napokban is várhatók hasonló vagy erősebb rengések, ezért a lakosságnak kerülnie kell a tengerparti területeket és a vízbe menést.

Japánban a földrengések mindennaposak, de az ország északi részén – ahol a csendes-óceáni lemez a japán lemez alá csúszik – különösen gyakoriak a nagy erejű, tenger alatti rengések. A mostani esemény szerencsére nem okozott komoly pusztítást, ám a 2011-es, 9-es erősségű földrengés és az azt követő cunami emléke továbbra is meghatározza a térség felkészültségét és óvatosságát.