Melissa, az évtized egyik legerősebb hurrikánja pusztít a Karib-térségben – bámulatos videót közöltek a szeméből - galéria
Hurrikán tombol az Atlanti-óceán amerikai partjainál. A Melissára keresztelt nagy erejű időjárási jelenség szerdán kora reggel Kubában, Chivirico város közelében ért partot 3-as kategóriájú viharként azután, hogy kedden még legmagasabb, 5-ös szintű hurrikánként söpört át Jamaicán – írja a CNBC és a USA Today.
Az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) szerint
a Melissa az Atlanti-óceán térségének egyik legerősebb hurrikánja, kedden elérte Jamaicát, ahol a legnagyobb szélsebessége 295 kilométer per óra volt.
Az amerikai légierő 53. Időjárás-felderítő százada, közismert nevén a Hurrikánvadászok, hétfőn berepült a Melissa hurrikán szemébe.
Felkészül Kuba a természeti csapásra
Kubában több százezer embert evakuáltak menedékhelyekre. Hurrikánriasztás van érvényben Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín és Las Tunas tartományokban, valamint a Bahama-szigetek délkeleti és középső részein.
Az NHC miami központja szerint a Melissa legnagyobb szélsebessége elérte a 185 kilométer per órát, és 19 kilométer per órás sebességgel északkelet felé halad. A hurrikán Guantánamótól 97 kilométerre nyugatra, valamint a Bahamák központi részétől 370 kilométerre délre gomolyog.
Az amerikai meteorológusok heves esőzésekre, halálos áradásokat és földcsuszamlásokra figyelmeztetnek. A vihar akár 3,6 méteres vihardagályt és 51 centiméternyi csapadékot hozhat Kelet-Kubában.
A hatóságok és a kubai elnök felszólították a kubai lakosságot, hogy húzódjon menedékbe.
„Rengeteg munka vár ránk, tudjuk, hogy sok kár lesz. Senkit sem hagyunk hátra, és semmilyen erőforrást nem sajnálunk az emberek életének védelmében” – próbált nyugtatni Miguel Díaz-Canel kubai elnök a televíziós beszédében.
A vezető figyelmeztette a lakosságot, hogy ne becsüljék alá a Melissa erejét, amely „a valaha Kubát elérő legerősebb hurrikán”.
Guantánamótól egészen Camagüeyig, az ország középső részéig már hétfőn felfüggesztették az oktatást.
A hurrikán tovább súlyosbíthatja Kuba már jelentős gazdasági válságát, amelyet már most is hosszan tartó áramkimaradások, valamint üzemanyag- és élelmiszerhiány jellemeznek.
Előrejelzések szerint a Melissa gyengülni fog, miközben áthalad Kubán, de továbbra is erős hurrikánként halad majd tovább a Bahamák délkeleti vagy középső területei felett szerdán. Ezt követően csütörtök későn este Bermuda közelében vagy attól nyugatra haladhat el.
Jamaicát már megtépázta a Melissa hurrikán
Miközben Kuba a viharra készült, a jamaicai illetékesek szerdán megkezdték a károk felmérését. A jelentések szerint súlyos károk keletkeztek Clarendon déli térségében és Saint Elizabeth délnyugati körzetében, amely „víz alá került” – mondta Desmond McKenzie, Jamaica katasztrófavédelmi tanácsának alelnöke.
A Melissa hurrikán kedden rendkívül veszélyes, 5-ös kategóriájú viharként (ez a Saffir–Simpson-féle hurrikánskála legmagasabb fokozata) érte el Jamaicát, pusztító erejű szelekkel, katasztrofális villámáradásokkal és földcsuszamlásokkal sújtva a szigetet. A vihar kiterjedt infrastrukturális károkat okozott, áram- és távközlési hálózatok bénultak meg. Kedden késő estére több mint félmillió háztartás maradt áram nélkül, mivel a vihar fákat és villanyvezetékeket döntött ki. Négy kórház is megrongálódott, egy pedig áram nélkül maradt.
A Vöröskereszt Nemzetközi Szövetsége szerint akár másfél millió jamaicait is érinthetett a hurrikán pusztítása.
A kormány reményei szerint már csütörtökön újra megnyithatják Jamaica repülőtereit, hogy gyorsabban eljuttassák az segélyszállítmányokat.
A hurrikánt eddig hét halálesettel hozták összefüggésbe a Karib-térségben: három Jamaicában, három Haitin, valamint egy a Dominikai Köztársaságban történt, ahol egy személyt még eltűntként tartanak nyilván.