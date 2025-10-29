Deviza
EUR/HUF388.5 +0.08% USD/HUF333.78 +0.2% GBP/HUF441.31 -0.22% CHF/HUF418.59 -0.33% PLN/HUF91.64 -0.11% RON/HUF76.41 +0.06% CZK/HUF15.96 -0.04% EUR/HUF388.5 +0.08% USD/HUF333.78 +0.2% GBP/HUF441.31 -0.22% CHF/HUF418.59 -0.33% PLN/HUF91.64 -0.11% RON/HUF76.41 +0.06% CZK/HUF15.96 -0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,772.85 +0.45% MTELEKOM1,798 -0.22% MOL2,974 +1.21% OTP31,550 +0.89% RICHTER10,410 -0.58% OPUS559 -1.43% ANY7,180 0% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS5,040 +0.79% BUMIX9,989.52 +0% CETOP3,663.55 +1.07% CETOP NTR2,293.19 +0.13% BUX106,772.85 +0.45% MTELEKOM1,798 -0.22% MOL2,974 +1.21% OTP31,550 +0.89% RICHTER10,410 -0.58% OPUS559 -1.43% ANY7,180 0% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS5,040 +0.79% BUMIX9,989.52 +0% CETOP3,663.55 +1.07% CETOP NTR2,293.19 +0.13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
természeti katasztrófa
Jamaica
Kuba
trópusi vihar
természeti csapás
időjárás
hurrikán
Karib-térség

Melissa, az évtized egyik legerősebb hurrikánja pusztít a Karib-térségben – bámulatos videót közöltek a szeméből - galéria

Óriási erejű hurrikán csapott le a Karib-térségre. A Melissára keresztelt trópusi vihar szerdán hajnalban Kubában, Chivirico közelében ért partot, miután Jamaicát már súlyosan megrongálta. A hurrikán az Atlanti-óceán egyik legerősebb vihara az elmúlt években.
Németh Anita
2025.10.29., 12:18

Hurrikán tombol az Atlanti-óceán amerikai partjainál. A Melissára keresztelt nagy erejű időjárási jelenség szerdán kora reggel Kubában, Chivirico város közelében ért partot 3-as kategóriájú viharként azután, hogy kedden még  legmagasabb, 5-ös szintű hurrikánként söpört át Jamaicán – írja a CNBC és a USA Today.

A hurrikán Jamaica után Kubát pusztítja.
A hurrikán Jamaica után Kubát pusztítja / Fotó: AFP

Az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) szerint 

a Melissa az Atlanti-óceán térségének egyik legerősebb hurrikánja, kedden elérte Jamaicát, ahol a legnagyobb szélsebessége  295 kilométer per óra volt. 

Az amerikai légierő 53. Időjárás-felderítő százada, közismert nevén a Hurrikánvadászok, hétfőn berepült a Melissa hurrikán szemébe.

 

Felkészül Kuba a természeti csapásra

Kubában több százezer embert evakuáltak menedékhelyekre. Hurrikánriasztás van érvényben Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín és Las Tunas tartományokban, valamint a Bahama-szigetek délkeleti és középső részein.

Az NHC miami központja szerint a Melissa legnagyobb szélsebessége elérte a 185 kilométer per órát, és 19 kilométer per órás sebességgel északkelet felé halad. A hurrikán Guantánamótól 97 kilométerre nyugatra, valamint a Bahamák központi részétől 370 kilométerre délre gomolyog.

hurrikán
hurrikán
hurrikán
hurrikán
hurrikán
hurrikán
hurrikán
hurrikán
hurrikán
hurrikán
hurrikán
Melissa, az évtized egyik legerősebb hurrikánja pusztít a Karib-térségben - fotógaléria
Fotó: AFP
1/15
Melissa, az évtized egyik legerősebb hurrikánja pusztít a Karib-térségben - Ez a RAMMB/CIRA által kiadott műholdas felvétel a Melissa hurrikánt mutatja Jamaika délkeleti részén, 2025. október 27-én, 12:10 UTC-kor. A Melissa hurrikán hétfőn erősödött, miközben Jamaikát és a Karib-tenger más részeit célozta meg, mint legmagasabb szintű, 5-ös kategóriájú vihar. Az előrejelzők katasztrofális áradásokat jósoltak, és sürgették a lakosokat, hogy azonnal keressenek menedéket. (Fotó: RAMMB/CIRA / AFP) Translated with DeepL.com (free version)

Az amerikai meteorológusok heves esőzésekre, halálos áradásokat és földcsuszamlásokra figyelmeztetnek. A vihar akár 3,6 méteres vihardagályt és 51 centiméternyi csapadékot hozhat Kelet-Kubában.

A hatóságok és a kubai elnök felszólították a kubai lakosságot, hogy húzódjon menedékbe.

„Rengeteg munka vár ránk, tudjuk, hogy sok kár lesz. Senkit sem hagyunk hátra, és semmilyen erőforrást nem sajnálunk az emberek életének védelmében” – próbált nyugtatni Miguel Díaz-Canel kubai elnök a televíziós beszédében.

A vezető figyelmeztette a lakosságot, hogy ne becsüljék alá a Melissa erejét, amely „a valaha Kubát elérő legerősebb hurrikán”.

Guantánamótól egészen Camagüeyig, az ország középső részéig már hétfőn felfüggesztették az oktatást.

A hurrikán tovább súlyosbíthatja Kuba már jelentős gazdasági válságát, amelyet már most is hosszan tartó áramkimaradások, valamint üzemanyag- és élelmiszerhiány jellemeznek.

Előrejelzések szerint a Melissa gyengülni fog, miközben áthalad Kubán, de továbbra is erős hurrikánként halad majd tovább a Bahamák délkeleti vagy középső területei felett szerdán. Ezt követően csütörtök későn este Bermuda közelében vagy attól nyugatra haladhat el.

Jamaicát már megtépázta a Melissa hurrikán

Miközben Kuba a viharra készült, a jamaicai illetékesek szerdán megkezdték a károk felmérését. A jelentések szerint súlyos károk keletkeztek Clarendon déli térségében és Saint Elizabeth délnyugati körzetében, amely „víz alá került” – mondta Desmond McKenzie, Jamaica katasztrófavédelmi tanácsának alelnöke.

A Melissa hurrikán kedden rendkívül veszélyes, 5-ös kategóriájú viharként (ez a Saffir–Simpson-féle hurrikánskála legmagasabb fokozata) érte el Jamaicát, pusztító erejű szelekkel, katasztrofális villámáradásokkal és földcsuszamlásokkal sújtva a szigetet. A vihar kiterjedt infrastrukturális károkat okozott, áram- és távközlési hálózatok bénultak meg. Kedden késő estére több mint félmillió háztartás maradt áram nélkül, mivel a vihar fákat és villanyvezetékeket döntött ki. Négy kórház is megrongálódott, egy pedig áram nélkül maradt.

A Vöröskereszt Nemzetközi Szövetsége szerint akár másfél millió jamaicait is érinthetett a hurrikán pusztítása.

A kormány reményei szerint már csütörtökön újra megnyithatják Jamaica repülőtereit, hogy gyorsabban eljuttassák az segélyszállítmányokat.

A hurrikánt eddig hét halálesettel hozták összefüggésbe a Karib-térségben: három Jamaicában, három Haitin, valamint egy a Dominikai Köztársaságban történt, ahol egy személyt még eltűntként tartanak nyilván.

Időjárás

Időjárás
895 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
repülőgépipar

Lassan egyenesbe jön a Boeing, óriási rendelésállományt hoztak össze az amerikaiak

Egyelőre veszteséges a világ második legnagyobb repülőgyártója.
7 perc
Elon Musk

Kiszámolták, mennyit bukott a Tesla Elon Musk miatt

A cégalapító polarizáló szerepe meglátszik az eladásokban.
5 perc
Sziget

Gerendai Károly közölte a tényeket: jelen állás szerint jövőre nem lesz Sziget, erről nem is kell szavazni

Ismét a Fővárosi Közgyűlés elé került Sziget Fesztivál jövőre. Gerendai Károly szerint már le kellett volna kötni a fellépőket, és megkezdeni a jegyárusítást.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu