Melissa, az évtized egyik legerősebb hurrikánja pusztít a Karib-térségben – bámulatos videót közöltek a szeméből - galéria

Hurrikán tombol az Atlanti-óceán amerikai partjainál. A Melissára keresztelt nagy erejű időjárási jelenség szerdán kora reggel Kubában, Chivirico város közelében ért partot 3-as kategóriájú viharként azután, hogy kedden még legmagasabb, 5-ös szintű hurrikánként söpört át Jamaicán – írja a CNBC és a USA Today.

A hurrikán Jamaica után Kubát pusztítja / Fotó: AFP

Az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) szerint

a Melissa az Atlanti-óceán térségének egyik legerősebb hurrikánja, kedden elérte Jamaicát, ahol a legnagyobb szélsebessége 295 kilométer per óra volt.

Az amerikai légierő 53. Időjárás-felderítő százada, közismert nevén a Hurrikánvadászok, hétfőn berepült a Melissa hurrikán szemébe.

Felkészül Kuba a természeti csapásra

Kubában több százezer embert evakuáltak menedékhelyekre. Hurrikánriasztás van érvényben Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín és Las Tunas tartományokban, valamint a Bahama-szigetek délkeleti és középső részein.

Az NHC miami központja szerint a Melissa legnagyobb szélsebessége elérte a 185 kilométer per órát, és 19 kilométer per órás sebességgel északkelet felé halad. A hurrikán Guantánamótól 97 kilométerre nyugatra, valamint a Bahamák központi részétől 370 kilométerre délre gomolyog.