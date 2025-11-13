Betettek éjjel egy csavart az Otthon Startba: segíthet a testvér, de akkor már nem kap ilyen hitelt

November 15-től több módosítás lép életbe az Otthon Start programban. A változások a jogosultsági feltételeket bővítik, a finanszírozási lehetőségeket rugalmasabbá teszik, valamint pontosítják a CSOK Plusz programmal való együttes igénybevétel szabályait – derül ki a Bankmonitor elemzéséből.

Fotó: Kallus György

Az igénylő testvére adóstársként bevonható a hitelügyletbe. A testvérnek nem kell elsőlakás-szerzőnek lennie, de büntetlen előéletűnek kell lennie, és nem lehet 5000 forintot meghaladó köztartozása. A testvér jövedelme növelheti a felvehető hitelösszeget, de azt fontos tudni, hogy egy személy csak egy Otthon Start hitelben lehet adós vagy adóstárs.

Önkormányzati lakás vásárlása esetén megszűnik a forgalmi érték és a vételár közötti eltérés korlátozása, ennek következtében áron aluli önkormányzati ingatlanok is finanszírozhatók Otthon Start hitelből. Résztulajdon vásárlása során lehetőség nyílik öröklésből származó tulajdoni hányad kivásárlására, akár közeli hozzátartozótól.

A tranzakció után az igénylőnek teljes tulajdonossá kell válnia az ingatlanban. A CSOK Plusz és az Otthon Start program együttes igénybevétele továbbra is lehetséges, a célingatlannak meg kell felelnie a CSOK Plusz alapterület-követelményeinek:

egy gyermek esetén minimum 40 négyzetméter lakás vagy 70 négyzetméterház,

két gyermek esetén minimum 50 négyzetméter lakás vagy 80 négyzetméter ház,

három vagy több gyermek esetén minimum 60 négyzetméter lakás vagy 90 négyzetméter ház.

November 15-től az éjszaka megjelent jogszabály alapján módosul az első közös lakásszerzők definíciója: „első közös lakásszerzők: azok a házastársak, akik a lakás építésére vagy vásárlására irányuló kölcsönkérelmük benyújtásakor vagy azt megelőzően Magyarország területén nem rendelkeztek ugyanabban a lakásban mindketten tulajdonjoggal, és erről teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot tesznek”.

Látszólag szigorodnak a hó közepétől a szabályok, hiszen kevesebben fognak megfelelni az első közös lakásszerzés definíciójának. Ez azonban inkább könnyítés a CSOK Plusz esetében, hiszen a nem első közös lakásszerzőknél a vételárkorlát egységesen 150 millió forint. Míg az első közös lakóingatlant szerzőknél 80 millió forint a korlát akkor, ha a kérdéses ingatlan lakásnak minősül.