Betettek éjjel egy csavart az Otthon Startba: segíthet a testvér, de akkor már nem kap ilyen hitelt
November 15-től több módosítás lép életbe az Otthon Start programban. A változások a jogosultsági feltételeket bővítik, a finanszírozási lehetőségeket rugalmasabbá teszik, valamint pontosítják a CSOK Plusz programmal való együttes igénybevétel szabályait – derül ki a Bankmonitor elemzéséből.
Az igénylő testvére adóstársként bevonható a hitelügyletbe. A testvérnek nem kell elsőlakás-szerzőnek lennie, de büntetlen előéletűnek kell lennie, és nem lehet 5000 forintot meghaladó köztartozása. A testvér jövedelme növelheti a felvehető hitelösszeget, de azt fontos tudni, hogy egy személy csak egy Otthon Start hitelben lehet adós vagy adóstárs.
Önkormányzati lakás vásárlása esetén megszűnik a forgalmi érték és a vételár közötti eltérés korlátozása, ennek következtében áron aluli önkormányzati ingatlanok is finanszírozhatók Otthon Start hitelből. Résztulajdon vásárlása során lehetőség nyílik öröklésből származó tulajdoni hányad kivásárlására, akár közeli hozzátartozótól.
A tranzakció után az igénylőnek teljes tulajdonossá kell válnia az ingatlanban. A CSOK Plusz és az Otthon Start program együttes igénybevétele továbbra is lehetséges, a célingatlannak meg kell felelnie a CSOK Plusz alapterület-követelményeinek:
- egy gyermek esetén minimum 40 négyzetméter lakás vagy 70 négyzetméterház,
- két gyermek esetén minimum 50 négyzetméter lakás vagy 80 négyzetméter ház,
- három vagy több gyermek esetén minimum 60 négyzetméter lakás vagy 90 négyzetméter ház.
November 15-től az éjszaka megjelent jogszabály alapján módosul az első közös lakásszerzők definíciója: „első közös lakásszerzők: azok a házastársak, akik a lakás építésére vagy vásárlására irányuló kölcsönkérelmük benyújtásakor vagy azt megelőzően Magyarország területén nem rendelkeztek ugyanabban a lakásban mindketten tulajdonjoggal, és erről teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot tesznek”.
Látszólag szigorodnak a hó közepétől a szabályok, hiszen kevesebben fognak megfelelni az első közös lakásszerzés definíciójának. Ez azonban inkább könnyítés a CSOK Plusz esetében, hiszen a nem első közös lakásszerzőknél a vételárkorlát egységesen 150 millió forint. Míg az első közös lakóingatlant szerzőknél 80 millió forint a korlát akkor, ha a kérdéses ingatlan lakásnak minősül.
A fiatalok meghódították az ingatlanpiacot: átírja a szabályokat az Otthon Start – rekordgyorsan kelnek el a lakások
A Duna House októberi Barométere szerint az állami támogatás nemcsak felpörgette, hanem ki is egyensúlyozta az ingatlanpiacot. Az Otthon Start program a fiatalok és a kis keresetűek számára is megnyitotta a lakásvásárlás lehetőségét, miközben a hitelezés is rekordot döntött.