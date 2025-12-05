Deviza
EUR/HUF381.97 -0.27% USD/HUF327.65 -0.39% GBP/HUF437.45 -0.17% CHF/HUF408 -0.29% PLN/HUF90.28 -0.2% RON/HUF74.99 -0.28% CZK/HUF15.77 -0.3% EUR/HUF381.97 -0.27% USD/HUF327.65 -0.39% GBP/HUF437.45 -0.17% CHF/HUF408 -0.29% PLN/HUF90.28 -0.2% RON/HUF74.99 -0.28% CZK/HUF15.77 -0.3%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,284.91 -0.09% MTELEKOM1,750 0% MOL2,960 0% OTP34,300 +0.15% RICHTER9,620 -0.42% OPUS535 +1.31% ANY7,060 +0.28% AUTOWALLIS149 -0.67% WABERERS5,280 0% BUMIX10,112.55 -0.99% CETOP3,762.11 +0.15% CETOP NTR2,356.03 +0.02% BUX109,284.91 -0.09% MTELEKOM1,750 0% MOL2,960 0% OTP34,300 +0.15% RICHTER9,620 -0.42% OPUS535 +1.31% ANY7,060 +0.28% AUTOWALLIS149 -0.67% WABERERS5,280 0% BUMIX10,112.55 -0.99% CETOP3,762.11 +0.15% CETOP NTR2,356.03 +0.02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
utazás
vonatkozás
Hegyi Zsolt
MÁV Csoport
tesztüzem
vasútvonal
Budapest-Belgrád vasútvonal

Erre várt Magyarország, szemünk előtt zajlik a történelem: elindult a Belgrád-Budapest hazai szakaszának tesztüzeme

Megkezdődött a Budapest–Belgrád vasútvonal magyar szakaszának tesztüzeme, ami azt jelzi, hogy a modern fővonal építése a végéhez közeledik. A magyar vasúttörténelem egyik legnagyobb beruházásának köszönhetően akár három és fél óra alatt is elérhető lehet a szerb főváros vonattal.
VG/MTI
2025.12.05., 15:04

A végéhez közeledik a Budapest–Belgrád vasútvonal építése, megkezdődött a magyarországi szakasz tesztüzeme – jelentette be Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója pénteken a Facebook-oldalán.

0011 Megkezdődött a Budapest–Belgrád vasútvonal magyar szakaszának tesztüzeme
Megkezdődött a Budapest–Belgrád vasútvonal magyar szakaszának tesztüzeme / Fotó: Pozsgai Ákos

A Budapest–Belgrád vasútvonal az elmúlt évtizedek legnagyobb hazai vasútfejlesztése. A beruházás eredményeként Magyarország egy teljesen megújult, 160 kilométer hosszú, kétvágányú, óránként 160 kilométeres sebességet biztosító fővonallal gazdagodik – közölte a vezérigazgató. „Gyakorlatilag a régit elbontottuk, és helyére egy vadonatúj létesült a személy- és az áruforgalom részére” – fogalmazott.

Megújultak a sínek, a felsővezeték, az épületek, most kezdődik a „sötét üzem”, két mozdonnyal kipróbálják, hogy a vágányok valóban járhatók-e, és minden úgy működik-e, ahogy tervezték.

A vonalon, amely összeköti Európát Szerbiával Magyarországon keresztül, Budapestről mintegy három és fél óra lesz az út a szerb fővárosba. Kiskunhalasig 75 perc, a kelebiai határig pedig másfél óra alatt lehet majd eljutni.

Tájékoztatása szerint a projekt egyszerre erősíti a nemzetközi vasúti kapcsolatokat, a hazai hálózatot és a budapesti agglomeráció közlekedését. A 150-es vonal újjászületik, és a soroksári–dömsödi térségből is gyorsabb, megbízhatóbb eljutás válik lehetővé.

„A BuBe hosszú távon erősíti Magyarország logisztikai és közlekedési szerepét” – fogalmazott Hegyi Zsolt.

 

Az építésügyi és közlekedési miniszter is foglalkozott a héten a vasútvonallal. Lázár János kedden a parlament gazdasági bizottságának miniszteri meghallgatásán arról tájékoztatott, hogy „az újvidéki tragédia után megbíztunk egy nemzetközi ellenőri céget, hogy a magyar államtól, a kínaiaktól és minden szereplőtől függetlenül ellenőrizze a műszaki, pénzügyi és biztonsági feltételeket a Budapest–Belgrád vasútvonalon”.

A munkát a TÜV nevű műszaki auditcég végzi, amely decemberben vagy januárban készíti el a jelentését. Ha a TÜV mindent rendben talál, akkor a személyi forgalmat február közepétől fogja a magyar kormány engedélyezni. Hozzátette: ez nagy változást hoz Budapest közlekedésében.

 

Mint a Világgazdaság korábban megírta, a régóta várt vasútvonal Belgrád és Budapest között a legfrissebb bejelentések szerint 2026 tavaszán épülhet meg, azonban az N1 szerint Belgrádból naponta két vonat folytatja útját a magyar fővárosból egészen Bécsig. Az ellenkező irányban, Bécsből Belgrádba szintén napi két indulás lesz. A szerb portál szerint a Szerbiai Vasúti Infrastruktúra honlapján korábban rövid időre megjelent a 2025–2026-os menetrend tervezete, amelyből kiderül: Belgrád és Budapest között napi hat vonat közlekedik majd mindkét irányban – három a Srbija Voz új, kínai CRRC-gyártmányú gyorsvonataival, három pedig a MÁV járataként. A két Belgrádba, valamint a két Budapestre közlekedő magyar MÁV-vonat ugyanazt a számot viseli, mint a jelenleg Magyarország és Ausztria fővárosa között közlekedő vonatok.

A Budapest–Belgrád vasút vonala 350,7 kilométer hosszú, ebből Szerbiára 183 kilométer, Magyarországra 167,7 kilométer jut. Része a páneurópai Xb folyosónak és a kiemelt jelentőségű vonalakat összefogó Trans-European Transport Network (TEN-T) hálózatnak is. Délről északra haladva Belgrádot, Újvidéket (Novi Sad) és Szabadkát (Subotica) köti össze a kelebiai határátkelő után Szabadszállással és Budapesttel.  

Ezen keresztül halad a 21. századi tengeri selyemút fontos része, mert kapcsolatot teremt a tengeri konténerkikötők és térségünk országai között.

Történelmi pillanat: videón az első mozdony a Budapest–Belgrád vasútvonal magyar szakaszán – „Volt olyan gyorsulás, hogy csak úgy porzott utánuk a töltés”

A szerb szakasz már működik, a teljes vonal átadásával Magyarország kulcsszereplő lesz a régió vasúti áruszállításában. Felkapcsolták a feszültséget a Budapest–Belgrád vasútvonal magyar szakaszán, és megindultak a próbamozdonyok.

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
vonatkozás

Erre várt Magyarország, szemünk előtt zajlik a történelem: elindult a Belgrád-Budapest hazai szakaszának tesztüzeme

A modern fővonal építése a végéhez közeledik.
4 perc
felvásárlás

Hivatalos: a Netflix veszi meg az HBO és a Harry Potter-jogok tulajdonosát – a Warner beadta a derekát, létrejön Hollywood új szuperhatalma

A globális szórakoztatóipar hatalmas átalakulás előtt áll a Netflix történelmi bejelentése után.
4 perc
Tisza Párt

NGM: a Tisza adóemelési tervei súlyos csapást mérnének a magyar vállalkozásokra és a gazdaságra

A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője azt mondta, hogy a Tisza súlyos csapást mérne a magyar vállalkozásokra és a gazdaságra.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu