Mindent megtesz a kormány a gazdaság fellendítéséért – Tiszás megszorítások helyett

A tiszás megszorító csomagot lesöpörjük az asztalról, helyette megvalósítjuk a 150 új gyár programot, 11 pontból álló 80-90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési programot hajtunk végre, valamint a Demján Sándor Program keretében több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatjuk a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését - áll a közleményben.

Az ipar fellendítése és adócsökkentés - ez áll a kormány fókuszában / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A kormány emellett bevezette a fix 3 százalékos kkv hitelt, megduplázta a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét, továbbá elindította az 1+1 Program második ütemét. A kormány a háborús ellenszélben, Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére is adócsökkentésekkel és célzott programokkal segíti a hazai vállalkozásokat és a magyarországi ipar fellendítését - írta az NGM.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 októberében az ipari termelés volumene munkanaphatástól megtisztítva az előző hónaphoz képest 0,5 százalékkal nőtt, az előző év azonos időszakához képest pedig 2,7 százalékkal mérséklődött. Az NGM szerint bizakodásra ad okot, hogy a legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártás is bővülni tudott.

A közleményben kifejtik:

a háborús ellenszél, így az európai gazdaság, különösen a német ipar gyenge teljesítménye továbbra is fékezik a magyarországi ipar teljesítményét.

Népszerűek a támogatási programok

A kormány által bevezetett programok amellett, hogy jelentős segítséget nyújtanak a vállalkozások számára, rendkívül népszerűek is: az október 6-án bevezetett

fix 3 százalékos kkv hitel keretében eddig 12 ezer vállalkozás nyújtotta be igényét, összesen 661 milliárd forint értékben.

A Demján Sándor 1+1 Program második ütemében pedig 618 pályázatot nyújtottak be a vállalkozások összesen 47 milliárd forint értékben. Az 1+1 Program 20 milliárd forintos keretéből várhatóan mintegy 200 vállalkozás részesülhet támogatásban beruházásai megvalósításához - sorolta az NGM.

Az NGM kitért arra is, hogy Magyarország teljeskörűen elkészítette és a múlt héten benyújtotta nemzeti beruházási tervét az európai biztonsági cselekvési eszköz, vagyis a SAFE keretében. A terv értelmében 17,4 milliárd euró forrásbevonás segítheti hazánk honvédelmi képességeinek fejlesztését és a magyar védelmi ipar dinamizálását. A program továbbá a hazai beszállítói és innovációs hálózatok megerősítéséhez, a stratégiai autonómia növeléséhez, valamint a költségvetés kamatkiadásainak csökkentéséhez is érdemben hozzájárulhat.

