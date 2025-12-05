Deviza
Megvan a döntés: kiderült, hogy milyen taxiscég lesz Budapest Airport hivatalos fuvarozója

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér taxiszolgáltatására kiírt többfordulós tender eredményeként a Főtaxi és az Uber magyarországi partnere, a Főtaxi-csoport tagja, a F Mobilitás Kft. nyerte el a jogot a 2025–2030 közötti időszakra. Az F Mobilitás Kft. révén az Uber szolgáltatás visszatér Magyarországra, bővítve a rendelkezésre álló opciókat az utasoknak.
VG
2025.12.05, 14:36

A Budapest Airport többfordulós, szakmai tender keretében választotta ki azokat a szolgáltatókat, akik 2025 és 2030 között biztosítják a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az érkező utasok taxis személyszállítását. A tender eredményeként Budapesten a legnagyobb múlttal rendelkező Főtaxi – amely már tizennégy éve a repülőtér megbízható szolgáltatója – ismét elnyerte a repülőtéri taxis szolgáltatás működtetésének jogát – közölte a Főtaxi.

20250610_repter_001_VZ Megvan a döntés: a Főtaxi és az Uber látja el a Budapest Airport taxi-szolgáltatását
Fotó: Vémi Zoltán

Az F Mobilitás Kft, a globálisan vezető mobilitási platformként ismert Uber hazai partnere pedig új szereplőként kap lehetőséget arra, hogy fejlett, digitális alapú megoldásaival gazdagítsa a reptér személyszállítási rendszerét. A repülőtér utasforgalma 2024-ben meghaladta a 17,6 millió főt, és az idei év is új rekordot ígér.

A növekvő igények miatt a Budapest Airport olyan szolgáltatókat keresett, akik megfelelő kapacitással, szakmai felkészültséggel és magas szolgáltatási színvonallal képesek fenntartható módon támogatni a repülőtér működését. „Meggyőződésünk, hogy a következő időszakban mindkét nyertes szolgáltató képes lesz ezt a színvonalat biztosítani” – mondta Markus Klaushofer, a Budapest Airport Zrt. kereskedelmi vezérigazgató-helyettese.

A tender eredményeként a Főtaxi továbbra is a terminálok előtti, megszokott felvételi pontról szolgálja ki az utasokat. A következő években mindkét szolgáltató kiemelt figyelmet fordít a fejlesztésekre, a szolgáltatási színvonal fenntartására és a fenntartható működés támogatására a budapesti Liszt Ferenc repülőtéren.

A Főtaxi flottájában folyamatosan növekszik az elektromos járművek aránya, míg az F Mobilitás Kft. az Uberrel való együttműködését tovább erősítve fejlett digitális útvonaloptimalizálási megoldások révén segíti az energiahatékony működést.

