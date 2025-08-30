Példátlan diplomáciai incidens: Szalay-Bobrovniczky szerint az EU megszegte saját szabályait

Példátlan helyzetbe került Magyarország honvédelmi minisztere az Európai Unióban – közölte szombaton Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Facebook-oldalán, aki szerint a koppenhágai találkozón Ukrajna nagykövetének jelenlétében próbálták számon kérni a magyar álláspontot. A miniszter úgy fogalmazott: ez az unió történetében szokatlan és elfogadhatatlan gyakorlat.
Elmondása szerint kemény szóváltásba keveredett Kaja Kallasszal, az Európai Unió külügyi vezetőjével. Szalay-Bobrovniczky szerint Kallas feladata az lenne, hogy az uniós véleményeket összehangolja és közös nevezőt keressen, ehelyett azonban célzottan Magyarországot támadta a békepárti álláspontja miatt.
A magyar miniszter hangsúlyozta: Magyarország továbbra is kitart amellett, hogy a háborúnak nem a harctéren, hanem tárgyalóasztal mellett kell véget érnie. Mint mondta, teret kell adni Donald Trump diplomáciai törekvéseinek, és minden lehetséges módon a békét kell szolgálni.
„Magyarország ebben konstruktívan a béke pártján áll. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát” – zárta üzenetét Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
Óriási tűz miatt riasztani kellett a honvédség helikoptereit – megszólalt a miniszter
Egy hónapon belül a harmadik NATO-szövetségest kellett segíteni az erdőtüzek oltásában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.