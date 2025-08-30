Deviza
Kaja Kallas
ukrán nagykövet
Szalay-Bobrovnicky Kristóf
békepárti kiállás
Brüsszel

Példátlan diplomáciai incidens: Szalay-Bobrovniczky szerint az EU megszegte saját szabályait

A honvédelmi miniszter Koppenhágából hazatérve arról számolt be, hogy kemény szóváltása volt Kaja Kallasszal, és ismét megerősítette: Magyarország békepárti álláspontja változatlan. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint még soha nem fordult elő, hogy egy uniós tagállam miniszterét egy harmadik ország nagykövetének jelenlétében kérdezzék számon.
VG/MTI
2025.08.30., 15:01

Példátlan helyzetbe került Magyarország honvédelmi minisztere az Európai Unióban – közölte szombaton Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Facebook-oldalán, aki szerint a koppenhágai találkozón Ukrajna nagykövetének jelenlétében próbálták számon kérni a magyar álláspontot. A miniszter úgy fogalmazott: ez az unió történetében szokatlan és elfogadhatatlan gyakorlat.

SZALAY-BOBROVNICZKY Kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint még soha nem fordult elő, hogy egy uniós tagállam miniszterét egy harmadik ország nagykövetének jelenlétében kérdezzék számon / Fotó: Oláh Tamás

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Brüsszel már a saját szabályait is megszegi

Elmondása szerint kemény szóváltásba keveredett Kaja Kallasszal, az Európai Unió külügyi vezetőjével. Szalay-Bobrovniczky szerint Kallas feladata az lenne, hogy az uniós véleményeket összehangolja és közös nevezőt keressen, ehelyett azonban célzottan Magyarországot támadta a békepárti álláspontja miatt.

A magyar miniszter hangsúlyozta: Magyarország továbbra is kitart amellett, hogy a háborúnak nem a harctéren, hanem tárgyalóasztal mellett kell véget érnie. Mint mondta, teret kell adni Donald Trump diplomáciai törekvéseinek, és minden lehetséges módon a békét kell szolgálni.

„Magyarország ebben konstruktívan a béke pártján áll. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát” – zárta üzenetét Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Óriási tűz miatt riasztani kellett a honvédség helikoptereit – megszólalt a miniszter

Egy hónapon belül a harmadik NATO-szövetségest kellett segíteni az erdőtüzek oltásában.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11897 cikk

 

 

