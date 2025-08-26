Elmaradt a Taylor Swift-koncert, egy szírt vettek elő, börtönbe megy

Tavaly augusztusban három egymást követő koncertet is tartott volna Bécsben az amerikai ikon, Taylor Swift, a rendezvényekre azonban terrorfenyegetés miatt nem került sor. Most bírói ítélet született az egyik elkövető ügyében. Taylor Swift bécsi koncertjei elmaradtak, az okozott kárt annak idején több tízmillió euróra becsülték, forintban számolva ez húszmilliárdos nagyságrend.

Taylor Swift bécsi koncertjei: a bánatos rajongók még egy év után is összegyűltek az osztrák fővárosban, de az énekest nem láthatták / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Kicsivel több mint egy évvel a koncert elmaradása után, amiért a helyi Swift-rajongók még mindig bánatosak, másfél év felfüggesztett börtönre ítélték a fiaskóért felelős egyik fiatalt. A bíróság szóvivőnője közölte – írja a Kronen Zeitung –, hogy a most 16 éves vádlottat, az Iszlám Állam hívét bűnösnek találták az állam biztonságát veszélyeztető, súlyos erőszakos cselekmény előkészítésében, valamint egy külföldi terrorcselekmény támogatásában.

A vádlott fiatal kora miatt a tárgyalást zárt ajtók mögött tartották, Berlinben.

Az amerikai popsztár koncertjeit terrorcselekményektől tartva mondták le a szervezők tavaly augusztusban. Ez azután történt, hogy két fiatalt tartóztattak le, akik a rendőrség szerint merényleteket terveztek a bécsi térségben. Az egyikük 20 éves volt, tehát most nem az ő ügyében született ítélet. A szír fiatal, akinek ügyét most tárgyalták Berlinben, az ő cinkostársa volt.

A tinédzsert a bírók véleménye szerint az interneten keresztül radikalizálta az Iszlám állam, és kapcsolatban állt az osztrák fő gyanúsítottal. Az ítélet szerint a tinédzser többek között egy bombakészítési útmutatót tartalmazó videót küldött a másik gyanúsítottnak, és összehozta az Iszlám Állam egy tagjával.

Taylor Swift bécsi koncertjei – a biztosítói kárbecslés: hatvanmillió euró

A koncertek törlése nemcsak a jegybevétel elmaradásán keresztül okozott orbitális kárt, hanem azért is, mert koncertenként több tízezren szálltak volna meg és költöttek-fogyasztottak volna a kétmilliós osztrák fővárosban, összesen vagy kétszázezren.

„A teljes kárt 60 millió euróra becsülöm, hiszen a koncertek vélhetően egyenként 65 ezer látogatót vonzottak volna” – mondta annak idején Matthias Glesel, aki ügyvezető igazgató az Eventassec biztosítónál, amely az elmúlt 25 évben majdnem 150 ezer eseményt biztosított.