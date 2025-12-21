Kétszázhúsz tonnás gépszörny érkezett Magyarország hatodik legnagyobb városába: száznegyvenezer embernek mostantól könnyebb lesz az élete
Fontos mérföldkőhöz érkezett a 400/132 kilovoltos pécsi alállomás: az idén a Mavir beépítette a 3. számú transzformátort, hogy lépést tartson a térség növekvő villamosenergia-igényeivel. A beruházásban ezúttal is az MVM XPert Zrt. volt a partnere.
Az alállomás korábban két 250 MVA-s transzformátorral működött. Az új transzformátort a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Zrt. szállította a Mavir Facebook-bejegyzése szerint.
A berendezés három feszültségszinten és három teljesítményen üzemel. A tömege sem hétköznapi: 220 tonna, benne pedig 50,5 tonna (mintegy 63 ezer liter) szigetelőolaj gondoskodik a biztonságos működésről.
A transzformátor
- 2025. szeptember 22-én került alapra,
- majd december 4-én üres járásban,
- december 5-én pedig terhelés alatt is
sikeresen üzembe állt.
A 132 kilovoltos és 400 kilovoltos kapcsolóberendezések bővítése is megtörtént, így minden adott az új egység zökkenőmentes integrációjához. Az új transzformátor üzembe helyezésével a pécsi alállomás hosszú távon is készen áll, hogy megbízhatóan kiszolgálja a térség energiaigényeit.
Pécs közvetlen áramellátása az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. feladata, amely Somogy, Baranya, Tolna és Zala vármegye északi részén szolgáltat.
A Mészáros csoporthoz tartozó Ganz júliusban jelentette be, hogy közel 21 milliárd forintból új üzemcsarnok épül Tápiószelén, ahol ezzel 300 új munkahelyet teremt, és megkétszerezi transzformátorgyártó kapacitását.
A fejlesztést a magyar állam is közel 15 millió euróval támogatja, hogy a Ganz lépést tarthasson az európai energiahálózat bővülő igényeivel. Az új transzformátorgyárban a tervek szerint 2027 elején kezdődik a termelés, a teljes kapacitáskihasználást várhatóan négy év alatt éri el a vállalat.
A Mavir már drónokat is bevet a hálózat felügyeletére!
A rendszerirányító – mint írja – folyamatosan lépést tart a műszaki fejlődéssel: nemcsak a villamosenergia-hálózatát fejleszti, hanem az üzemeltetéshez és karbantartáshoz szükséges eszközöket és módszereket is.
Ennek jegyében tavaly óta használ drónokat egyes vizsgálatokhoz.
Három drónnal indított, de az idén novemberben újabb három érkezett. Az eszközök használatához a kollégák drónpilóta-képzésen vettek részt, így már profin használják azokat.
A drónok elsősorban az oszlopmászást egészítik ki: segítségükkel gyorsabban és hatékonyabban tárhatók fel a hálózat hibái, miközben csökken a helyszíni beavatkozások ideje és kockázata.
Nem csak az üzemeltetésben kapnak szerepet ezek az eszközök: a Mavir természetvédelmi szakemberei külső partnerekkel használnak drónokat a madáreltérítő eszközök felhelyezésére. (A madáreltérítésnek számos módja van, az általa választott megoldásról a társaság többször is beszámolt.)
A drónos tesztek eddig mindig sikeresek voltak, ezért a projekt tovább halad. A tervek szerint 2026-ban további drónok érkeznek, valamint megkezdődhetnek olyan szoftverek tesztelései is, amelyek az automatizált hibaazonosítást és elemzést segítik.