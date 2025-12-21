Meghalt Magyarország egyik legjobb fotósa – búcsú Csudai Sándortól
Életének 38. évében meghalt Csudai Sándor, a Mediaworks fotósa. Halálhíréről a Világgazdaság laptársa, a Magyar Nemzet számolt be.
Csudai Sándor Hemző Károly-díjas, Junior Prima-díjas, a Magyarország 365 fotópályázat fődíját elnyerő művész. A legnagyobb nemzetközi pályázaton, a Pictures of the Yearen Award of Excellence díjat nyert, a Magyar Sajtófotó pályázaton többször is díjazták munkáit.
Összes elismerését lehetetlen felsorolni.
Magyarország egyik legkiemelkedőbb fotósa volt.
Azonban nem a díjakért dolgozott, hanem elhivatásból. Olyan helyekre is elmerészkedett, ahol ő maga is konkrét életveszéllyel szembesült: 2014-ben ott volt a Majdan forgatagában.
Nemcsak tehetséget kapott, hanem eltökéltséget és szorgalmat is, szakmája egyik legfelkészültebb és legalaposabb képviselőjeként is ismerték.
Még 2009-ben végzett a Práter utcai fényképész-szakiskolában. Gyakorlatát műtermekben, stúdiókban töltötte, majd 2008-tól haláláig, 17 éven keresztül dolgozott a médiában, mellette pedig a saját projektjeit is építette.
Csudai Sándortól, kollégánktól megrendülten búcsúzik a Világgazdaság szerkesztősége. Isten nyugosztalja, nevét megőrizzük!