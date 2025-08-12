Tűzvész tombol a horvát tengerparton – nem tudják megfékezni, leállt a közlekedés

Horvátországban és Montenegróban komoly tüzek pusztítanak, a lángokat napok óta nem tudják megfékezni, Észak-Macedóniában és Bosznia-Hercegovinában pedig folyamatosan oltják a helyenként felbukkanó tüzeket.

Tűz pusztít több nyugat-balkáni országban / Fotó: AFP

A horvát közszolgálati televízió (HRT) beszámolója szerint

a tengerparton óriási tüzek tombolnak, főleg Split és Omis közelében.

A lángok a lakóházakat veszélyeztetik, és a közlekedés is leállt a két település között. Montenegróban Canj és Bijelo Polje közelében a legveszélyesebb a helyzet, a tűzoltók a környező országokból kaptak segítséget.

A főváros, Montenegró külterületein néhány családot evakuálni kellett, mert a tűz a házak közelébe ért. Észak-Macedóniában augusztus 31-ig meghosszabbították a tűzveszély miatt kikiáltott rendkívüli helyzetet, így nemcsak tüzet gyújtani, hanem kirándulni is tilos az erdős területeken.

A nyugat-balkáni országok mindegyikét érinti a jelentős hőhullám, amely Bosznia-Hercegovinában, Észak-Macedóniában és Albániában 40-42 Celsius-fokos hőmérséklettel járt. A meteorológiai jelentések szerint a hőhullám legalább augusztus közepéig tart, a hőmérséklet pedig tartósan 35 Celsius-fok felett lesz. Az egész térségben riasztás van érvényben.

2025 nyarán Európa számos régióját pusztító erdőtüzek sújtják. Több tízezer embert kényszerítettek otthonaik elhagyására, településeket és turisztikai látványosságokat romboltak le. A hatóságok és a nemzetközi mentőcsapatok emberfeletti erőfeszítésekkel küzdenek a tűz terjedése ellen. A nyaralást tervező utazóknak fokozottan figyelniük kell a helyi figyelmeztetésekre és útlezárásokra. Augusztus elejére több mint 353 ezer hektár égett le az EU-ban.

Augusztus elejére több mint 353 ezer hektár égett le az EU-ban, ami több mint kétszerese a tavalyi teljes területnek, és messze meghaladja a történelmi átlagokat.

A hőhullámok, az aszály és az erős szél sajnos tökéletes feltételeket teremtett ezekhez a katasztrófákhoz, mivel a tűzoltóságok erőforrásai mindenütt végesek, a probléma minden egyes érintett országban sürgető megoldást igényel.