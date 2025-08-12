Tűzvész tombol a horvát tengerparton – nem tudják megfékezni, leállt a közlekedés

Horvátországban és Montenegróban komoly tüzek pusztítanak, a lángokat napok óta nem tudják megfékezni, Észak-Macedóniában és Bosznia-Hercegovinában pedig folyamatosan oltják a helyenként felbukkanó tüzeket.
A horvát közszolgálati televízió (HRT) beszámolója szerint
a tengerparton óriási tüzek tombolnak, főleg Split és Omis közelében.
A lángok a lakóházakat veszélyeztetik, és a közlekedés is leállt a két település között. Montenegróban Canj és Bijelo Polje közelében a legveszélyesebb a helyzet, a tűzoltók a környező országokból kaptak segítséget.
A főváros, Montenegró külterületein néhány családot evakuálni kellett, mert a tűz a házak közelébe ért. Észak-Macedóniában augusztus 31-ig meghosszabbították a tűzveszély miatt kikiáltott rendkívüli helyzetet, így nemcsak tüzet gyújtani, hanem kirándulni is tilos az erdős területeken.
A nyugat-balkáni országok mindegyikét érinti a jelentős hőhullám, amely Bosznia-Hercegovinában, Észak-Macedóniában és Albániában 40-42 Celsius-fokos hőmérséklettel járt. A meteorológiai jelentések szerint a hőhullám legalább augusztus közepéig tart, a hőmérséklet pedig tartósan 35 Celsius-fok felett lesz. Az egész térségben riasztás van érvényben.
2025 nyarán Európa számos régióját pusztító erdőtüzek sújtják. Több tízezer embert kényszerítettek otthonaik elhagyására, településeket és turisztikai látványosságokat romboltak le. A hatóságok és a nemzetközi mentőcsapatok emberfeletti erőfeszítésekkel küzdenek a tűz terjedése ellen. A nyaralást tervező utazóknak fokozottan figyelniük kell a helyi figyelmeztetésekre és útlezárásokra. Augusztus elejére több mint 353 ezer hektár égett le az EU-ban.
Augusztus elejére több mint 353 ezer hektár égett le az EU-ban, ami több mint kétszerese a tavalyi teljes területnek, és messze meghaladja a történelmi átlagokat.
A hőhullámok, az aszály és az erős szél sajnos tökéletes feltételeket teremtett ezekhez a katasztrófákhoz, mivel a tűzoltóságok erőforrásai mindenütt végesek, a probléma minden egyes érintett országban sürgető megoldást igényel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.