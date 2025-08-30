Merénylet Lvivben: lelőtték az ukrán parlament egykori elnökét – a rendőrség még keresi az elkövetőt

Szombaton Lvivben brutális merénylet áldozata lett Andrij Parubij, Ukrajna egykori parlamenti elnöke. Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij a Telegram-csatornáján számolt be az esetről, hangsúlyozva, hogy a belügyminiszter és a főügyész már a tragédia első ismert részleteit ismertette. A rendőrség jelenleg is intenzíven keresi az elkövetőt.
Parubij neve összeforrt a 2014-es Majdan téri tüntetésekkel, amelyek az ukrán politikai élet egyik legfordulatosabb időszakát jelentették. 2014 februárja és augusztusa között az ukrán Biztonsági Tanács titkára volt, majd 2016 áprilisa és 2019 augusztusa között a parlament, a Verhovna Rada elnökeként irányította az ország törvényhozását. Politikai szerepvállalása miatt 2018 novemberében Oroszország szankciós listájára került.
A gyilkosság Lvivben minden bizonnyal nemcsak politikai sokkot okoz, hanem újabb bizonytalansági tényezőt jelent Ukrajna belpolitikai légkörében, miközben az ország továbbra is a nemzetközi figyelem középpontjában áll a háborús helyzet és belső feszültségek miatt – írta Zelenszkij, aki azonnali vizsgálatot sürgetett az eset körülményeinek tisztázására.
Az ukrán közvélemény most a hatóságokra és a biztonsági szervekre figyel, miközben a nemzetközi sajtó is feszülten követi az eseményeket, hiszen Parubij halála egy újabb, sötét fejezetet nyit az ukrán politika történetében.
