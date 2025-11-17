Deviza
Nem akárki mondott ítéletet Zelenszkijről: azonnal le kell mondania, nem lehet máshogy kezelni a korrupciós válságot

A volt elnök szerint csak egy új, szakértői alapokra épülő kormány képes visszaállítani a demokratikus kereteket. A korrupciós botrány miatt Petro Porosenko a teljes ukrán kabinet lemondását követeli.
VG/MTI
2025.11.17, 21:41

Az Ukrajnát megrázó korrupciós botrány nyomán Petro Porosenko volt elnök hétfőn a teljes kormány lemondását követelte. Szerinte csak így állítható helyre a társadalom bizalma és a demokratikus intézmények működőképessége

A legújabb ukrán korrupciós botrány miatt Petro Porosenko a teljes ukrán kabinet lemondását követeli / Fotó: AFP

Az Európai Szolidaritás vezetője élesen bírálta a jelenlegi kabinetet, és felszólította az ukrán parlamentet, hogy szerezze vissza az ellenőrzést a végrehajtó hatalom felett. Porosenko szerint a kompromittálódott kormány lemondása „minimálisan szükséges lépés” a politikai megújulás és az állam stabilitásának biztosításához.

Porosenko: szakértői kormányra van szükség

A volt elnök kiemelte, hogy az új kabinetnek nem a politikai lojalitás, hanem a szakértelem, a hazafiság és a felelősségvállalás alapján kell működnie, hogy szembenézhessen az ország előtt álló kihívásokkal. Hangsúlyozta, hogy a bűnbakképzés és a „kozmetikai” lépések már nem elegendőek, és felháborítónak tartja, hogy a nemzetbiztonsági tanács a felvételeken szereplő négy tag szankcionálásával próbálja kezelni a válságot.

A Holosz ellenzéki párt frakciója csatlakozott Porosenko felhívásához, de a politikai realitás kemény: a két ellenzéki erő együtt 45 képviselőt számlál, miközben a bizalmatlansági indítvány elfogadásához legalább 226 szavazatra lenne szükség a kijevi parlamentben. A kezdeményezés így jelenleg csupán szimbolikus, de egyben világos jelzés a hatalomnak az elégedetlenségről és a társadalmi nyomásról.

Sorra hullanak a miniszterek az ukrán korrupciós botrányban – mikor ér el a lavina Zelenszkijhez?

Tíz év után távozik az energiaügyi miniszter. Hrincsuk azonban csak egy azok közül, akik ellen a NABU vizsgálatot indított a közelmúlt legnagyobb ukrán korrupciós botrányában.

 

 

