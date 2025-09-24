Elképesztő fordulat, az amerikai elnök meggondolta magát Ukrajnáról: vérig sértette Putyint, Zelenszkijt az egekig magasztalta – „Az oroszok csak papírtigrisek”

Donald Trump szerint Ukrajna az Európai Unió és a NATO támogatásával képes lehet teljesen visszanyerni az Oroszország által elfoglalt területeit – az amerikai elnök erről közösségi oldalán fejtette ki a véleményét kedden.

Fotó: AFP

Donald Trump Truth Socialön megjelent bejegyzésében arra alapozta a véleményét, hogy teljes mértékben megismerte és megértette Ukrajna és Oroszország katonai, valamint gazdasági helyzetét. Kifejtette, hogy Oroszország három és fél éve folytat céltalanul egy olyan háborút, amit egy igazi katonai hatalom kevesebb mint két hét alatt megnyert volna.

Donald Trump szerint Oroszország nagy gazdasági bajban van, ami azt jelenti, hogy itt az idő Ukrajnának cselekedni. Megjegyezte, hogy egyébként mindkét országnak – Ukrajnának és Oroszországnak – is jót kíván, ugyanakkor közölte, hogy az Egyesült Államok továbbra is ellátja a NATO-t fegyverzettel, amivel a katonai szervezet azt tehet, amit akar.

Donald Trump kedden az ENSZ Közgyűlés plenáris tanácskozásán tartott felszólalását követően kétoldalú megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.

Az amerikai elnök bejegyezése a nyomásgyakorlás része lehet

Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint Trump bejegyzése nem egy felhívás a keringőre, hanem az oroszokra helyezett nyomásgyakorlás része, amivel Putyint arra próbálják bírni, hogy zárja le a háborút. Trump egyébként elsősorban NATO-s katonai segítségről és európai pénzügyi támogatásáról beszél,

tehát továbbra is az a képlet, hogy USA adja a fegyvert, Európa pedig fizet.

Az oroszországi benzinhelyzetre való utalás pedig azt sejteti, hogy az elmúlt másfél hónap ukrán támadásai az orosz infrastruktúrával szemben nem történtek az amerikaiak tudta és engedélye nélkül. Végül pedig Trump továbbmegy, és azt vizionálja, hogy Ukrajna nemhogy képes visszafoglalni a területeit, de képes lesz akár tovább is menni Oroszország felé.