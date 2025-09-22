Deviza
EUR/HUF389.26 -0.35% USD/HUF330.8 -0.6% GBP/HUF446.43 -0.36% CHF/HUF416.67 -0.29% PLN/HUF91.43 -0.14% RON/HUF76.68 -0.35% CZK/HUF16.05 -0.17% EUR/HUF389.26 -0.35% USD/HUF330.8 -0.6% GBP/HUF446.43 -0.36% CHF/HUF416.67 -0.29% PLN/HUF91.43 -0.14% RON/HUF76.68 -0.35% CZK/HUF16.05 -0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,132.52 -0.97% MTELEKOM1,826 -1.2% MOL2,730 -1.54% OTP28,920 -1.69% RICHTER9,955 +1.66% OPUS528 +1.52% ANY7,320 -1.09% AUTOWALLIS151 -1.32% WABERERS5,100 +1.57% BUMIX9,199.11 -1.19% CETOP3,438.24 -0.24% CETOP NTR2,143.72 +0.08% BUX99,132.52 -0.97% MTELEKOM1,826 -1.2% MOL2,730 -1.54% OTP28,920 -1.69% RICHTER9,955 +1.66% OPUS528 +1.52% ANY7,320 -1.09% AUTOWALLIS151 -1.32% WABERERS5,100 +1.57% BUMIX9,199.11 -1.19% CETOP3,438.24 -0.24% CETOP NTR2,143.72 +0.08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
orosz-amerikai viszony
atomegyezmény
New Start-egyezmény
Donald Trump
Vlagyimir Putyin
nukleáris fegyverkezés

Elmarad az atomháború? Putyin alkut ajánlott Trumpnak: egy évvel meghosszabbíthatják a nukleáris fegyverszerződést

Az egyezmény 2026 februárjában jár le, és a világ két legnagyobb nukleáris hatalmának kapacitásait korlátozza. Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy Oroszország kész egy évvel meghosszabbítani a New START szerződés hatályát, ha Donald Trump is ugyanígy dönt. A javaslat ideiglenes mentőöv lehet a nukleáris fegyverzetellenőrzés számára, de a háttérben komoly geopolitikai feszültségek húzódnak.
Nemes Tamás
2025.09.22., 15:00

Oroszország kész ideiglenesen fenntartani az utolsó, még életben lévő fegyverkorlátozási szerződést az Egyesült Államokkal – jelentette ki hétfőn Vlagyimir Putyin. Ám Moszkva erre csak akkor hajlandó

Vlagyimir Putyin
Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy Oroszország kész egy évvel meghosszabbítani a New START szerződés hatályát, ha Donald Trump is ugyanígy dönt / Fotó: AFP

Vlagyimir Putyin ultimátumot adott az Egyesült Államoknak

A New START megállapodás, amely a nukleáris robbanófejek és hordozóeszközök számát szabályozza, 2026. február 5-én jár le. Putyin most azt ajánlotta, hogy mindkét fél egy évvel hosszabbítsa meg a szerződés érvényességét, így időt nyerve a tárgyalások újraindítására.

A lépés több szempontból is meglepő. Washington és Moszkva között az ukrajnai háború miatt gyakorlatilag megszűntek a diplomáciai csatornák, így a fegyverellenőrzés kérdése is háttérbe szorult. Donald Trump ugyan korábban többször beszélt egy új, Kínát is bevonó nukleáris egyezményről, de a részletekről eddig nem indultak tárgyalások.

Az orosz elnök a Biztonsági Tanács ülésén hangsúlyozta, hogy Moszkva csak akkor tartja be önkéntesen a New START korlátait 2026 után, ha az Egyesült Államok nem sérti meg a stratégiai egyensúlyt – írta a Magyar Nemzet.

Ez a lépés csak akkor életképes, ha Washington hasonló módon jár el, és nem tesz olyan lépéseket, amelyek aláássák az elrettentés egyensúlyát

– fogalmazott az orosz elnök.

Putyin hozzátette: Oroszország figyelni fogja az amerikai nukleáris fegyverkezési terveket, különös tekintettel Washington rakétavédelmi rendszerének megerősítésére és az űrbe telepítendő rakétaelfogó rendszerekkel kapcsolatos elképzeléseire. „Az ilyen destabilizáló lépések gyakorlati megvalósítása semmissé teheti erőfeszítéseinket a status quo fenntartására a START területén. Ennek megfelelően fogunk reagálni” – jelentette ki Putyin.

A tét nem kicsi: a New START nélkül először fordulhatna elő a hidegháború óta, hogy nincs érvényes, kölcsönösen ellenőrzött szerződés a két atomhatalom között. Ez globális fegyverkezési spirált indíthatna el, amely Kína és más regionális hatalmak mozgásterét is növelheti.

Ha Trump elfogadja az ajánlatot, azzal ideiglenesen stabilizálhatja az amerikai–orosz viszonyt a nukleáris fegyverzet terén. Ha viszont elutasítja, 2026 februárjától egy szabályozatlan korszak kezdődhet a nukleáris erőegyensúlyban – épp egy olyan időszakban, amikor a geopolitikai feszültségek minden szinten erősödnek.

Minden szem Moszkvára szegeződik: ismét összeült a Biztonsági Tanács – Putyin óriási bejelentést készül tenni

Az esemény bel- és külpolitikai irányváltásokat is előrevetíthet. A Kreml szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfő délután stratégiai jelentőségű bejelentéseket fog tenni a Biztonsági Tanács ülésén.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12023 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
hozam

Befektetés: alig győzik önteni bele a pénzt, jól járt, aki ilyen eszközt választott nyár végén

A kontinens ETF-jeiben már több mint 2300 milliárd euró befektetés fial, idén az értékesítési rekord is megdőlhet.
2 perc
atomegyezmény

Elmarad az atomháború? Putyin alkut ajánlott Trumpnak: egy évvel meghosszabbíthatják a nukleáris fegyverszerződést

A javaslat ideiglenes mentőöv lehet a nukleáris fegyverzetellenőrzés számára, de a háttérben komoly geopolitikai feszültségek húzódnak.
5 perc
Kerkez Milos

A Liverpool magyarja 200 milliós autóval jár: bár nemrég Skodát vezetett, nem először látni luxusautóban – az angol szurkolók is ámuldoznak

A válogatott játékost már látták Lamborghini Urusban is.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu