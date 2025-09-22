Elmarad az atomháború? Putyin alkut ajánlott Trumpnak: egy évvel meghosszabbíthatják a nukleáris fegyverszerződést

Oroszország kész ideiglenesen fenntartani az utolsó, még életben lévő fegyverkorlátozási szerződést az Egyesült Államokkal – jelentette ki hétfőn Vlagyimir Putyin. Ám Moszkva erre csak akkor hajlandó

Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy Oroszország kész egy évvel meghosszabbítani a New START szerződés hatályát, ha Donald Trump is ugyanígy dönt / Fotó: AFP

Vlagyimir Putyin ultimátumot adott az Egyesült Államoknak

A New START megállapodás, amely a nukleáris robbanófejek és hordozóeszközök számát szabályozza, 2026. február 5-én jár le. Putyin most azt ajánlotta, hogy mindkét fél egy évvel hosszabbítsa meg a szerződés érvényességét, így időt nyerve a tárgyalások újraindítására.

A lépés több szempontból is meglepő. Washington és Moszkva között az ukrajnai háború miatt gyakorlatilag megszűntek a diplomáciai csatornák, így a fegyverellenőrzés kérdése is háttérbe szorult. Donald Trump ugyan korábban többször beszélt egy új, Kínát is bevonó nukleáris egyezményről, de a részletekről eddig nem indultak tárgyalások.

Az orosz elnök a Biztonsági Tanács ülésén hangsúlyozta, hogy Moszkva csak akkor tartja be önkéntesen a New START korlátait 2026 után, ha az Egyesült Államok nem sérti meg a stratégiai egyensúlyt – írta a Magyar Nemzet.

Ez a lépés csak akkor életképes, ha Washington hasonló módon jár el, és nem tesz olyan lépéseket, amelyek aláássák az elrettentés egyensúlyát

– fogalmazott az orosz elnök.

Putyin hozzátette: Oroszország figyelni fogja az amerikai nukleáris fegyverkezési terveket, különös tekintettel Washington rakétavédelmi rendszerének megerősítésére és az űrbe telepítendő rakétaelfogó rendszerekkel kapcsolatos elképzeléseire. „Az ilyen destabilizáló lépések gyakorlati megvalósítása semmissé teheti erőfeszítéseinket a status quo fenntartására a START területén. Ennek megfelelően fogunk reagálni” – jelentette ki Putyin.

A tét nem kicsi: a New START nélkül először fordulhatna elő a hidegháború óta, hogy nincs érvényes, kölcsönösen ellenőrzött szerződés a két atomhatalom között. Ez globális fegyverkezési spirált indíthatna el, amely Kína és más regionális hatalmak mozgásterét is növelheti.

Ha Trump elfogadja az ajánlatot, azzal ideiglenesen stabilizálhatja az amerikai–orosz viszonyt a nukleáris fegyverzet terén. Ha viszont elutasítja, 2026 februárjától egy szabályozatlan korszak kezdődhet a nukleáris erőegyensúlyban – épp egy olyan időszakban, amikor a geopolitikai feszültségek minden szinten erősödnek.