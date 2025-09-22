Máris bukhat az új román kormány, Bolojan miniszterelnök a héten keresztúthoz ér

Ezen a héten akár eldőlhet Románia miniszterelnökének, Ilie Bolojannak a politikai jövője. A kormányfő már többször jelezte: ha a hiánycsökkentő intézkedések és a közigazgatási reform akadályokba ütközik, nem látja értelmét a folytatásnak. Most az alkotmánybíróság döntése, valamint a koalíciós partnerekkel zajló éles viták miatt egyre valószínűbb, hogy ténylegesen távoznia kell.

A román miniszterelnök sarokba szorította saját magát: tényleg távozhat Bolojan / Fotó: AFP

Szerdán tárgyalja az alkotmánybíróság azt a törvényt, amely a bírák nyugdíjkorhatárát emelné fokozatosan, és ezzel része lenne a kormány által tervezett megszorító csomagnak. Ha a testület alkotmányellenesnek találja a jogszabályt,

Bolojan korábbi kijelentései alapján lemondhat, hiszen programját nem tudná végrehajtani.

Tudorel Toader volt alkotmánybíró szerint azonban jó esély van rá, hogy a törvény átmegy az alkotmányossági vizsgálaton. Mint mondta, a döntésnél figyelembe kell venni a társadalmi és gazdasági környezetet, hasonlóan ahhoz, ahogy a 2009–2010-es válság idején Európa-szerte születtek megszorító intézkedések, amelyeket a bíróságok végül jogszerűnek találtak.

A koalíciós partnerekkel való vita sem csillapodik. A PNL miniszterelnöke és a PSD, valamint az RMDSZ vezetői alapvetően másként képzelik el a közigazgatási reformot. Lia Olguta Vasilescu craiovai polgármester például azt mondta:

ha Bolojan valóban távozik, a koalíció működhet tovább ugyanebben a felállásban,

csak új kormányfővel. Szerinte a politikai válság így elkerülhető lenne, hiszen a PNL-nek joga van jelölni az utódot.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szintén elismerte a komoly nézeteltéréseket, de kiemelte: mindannyian egyetértenek abban, hogy csökkenteni kell az állami kiadásokat. Ő a közszolgálati állások 10 százalékának megszüntetését támogatja, ami 13 ezer tisztviselő elbocsátását jelentené.

Bolojan túl sokat fenyegetőzött már lemondással

Ilie Bolojan gyakran hivatkozott arra, hogy lemond, ha terveit nem tudja keresztülvinni. Elemzők szerint azonban ez a fenyegetés kezd kiüresedni. Pászkán Zsolt politikai elemző úgy fogalmazott:

A politikában a blöff csak ideig-óráig működik. Ha a miniszterelnök továbbra is ezzel játszik, és a körülmények nem kedveznek neki, könnyen arcvesztésbe torkollhat a helyzet.

A közvélemény-kutatások sem kedveznek a kormánynak: az Avangarde friss felmérése szerint az AUR 41 százalékkal vezetné a mezőnyt, míg a PSD 19, a PNL 13, az USR 12, az RMDSZ pedig 6 százalékon áll. A válaszadók háromnegyede úgy véli, Románia rossz irányba halad, és több mint fele csalódott a kormány teljesítményében.