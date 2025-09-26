Deviza
Üvegvisszaváltás: rájöttek a vidéki nagyvárosban, hogyan játszható ki a rendszer - több mint 130 ezer forintot kaszált a betéti díjakból, de nagyon rossz vége lett

Egy tatabányai raktáros különös módszerrel csalt: duplán váltotta vissza a palackokat.
Andor Attila
2025.09.26, 07:48
Frissítve: 2025.09.26, 07:51

A Komárom-Esztergom vármegyei csaló visszaváltott üvegeket gyűjtött össze, majd ismét beváltotta őket.

csaló
A csaló duplán váltotta vissza az üvegeket / Fotó: Hagymási Bence

Egy 49 éves raktári dolgozó egy hónap alatt hatszor élt vissza munkahelye bizalmával. 

Az alkalmazott korábban már visszaváltott üvegeket gyűjtött össze, majd újra visszaváltotta azokat egy helyi áruházban.

A vevőszolgálatánál készpénzre váltotta az automata által kiadott blokkokat, így összesen 133 ezer forinttal károsította meg munkahelyét – írja a Police.hu.

A gyanúsan nagy mennyiségű boros- és szörpösüvegek leadására az áruház vagyonőre figyelt fel, és értesítette a rendőrséget. A férfi beismerte tettét, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett lopás vétsége miatt indult ellene eljárás.

Új palackok jönnek 

Sokakat a hideg kiráz attól, hogy nem tudják lecsavarni vagy éppen visszazárni az üdítősflakonok kupakját. Hamarosan újabb változás elé néznek majd a műanyag palackok, ami látványosan megváltoztathatja a kinézetüket is.
Az EU 2018-as irányelve alapján 2024. július 1‐jétől kizárólag olyan PET‐palackokat lehet forgalomba hozni 3 liter alatt, amelyeknél a kupak rögzített a palackhoz. 

Az Európai Unió szigorított 2025. január 1-jétől, hiszen minden PET-palacknak legalább 25 százalékban újrahasznosított műanyagot kell tartalmaznia. Ez később tovább fog nőni, így 2030-ra 30 százalék, hosszabb távon akár 50 százalékra is felkúszhat ez az arány. A cél az, hogy csökkentsék a friss műanyagok felhasználását, ezek előállítása ugyanis nagy környezeti terheléssel jár.

Az eltérések főként esztétikai jellegűek.

Az újrahasznosított műanyagból készült palackok színe eltérhet a korábban megszokottaktól, általában valamivel sötétebbek, enyhén sárgás árnyalatúak lehetnek. Ez nem hibás gyártás, hanem az új anyagok jellemzője. 

