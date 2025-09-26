Üvegvisszaváltás: rájöttek a vidéki nagyvárosban, hogyan játszható ki a rendszer - több mint 130 ezer forintot kaszált a betéti díjakból, de nagyon rossz vége lett

A Komárom-Esztergom vármegyei csaló visszaváltott üvegeket gyűjtött össze, majd ismét beváltotta őket.
Egy 49 éves raktári dolgozó egy hónap alatt hatszor élt vissza munkahelye bizalmával.
Az alkalmazott korábban már visszaváltott üvegeket gyűjtött össze, majd újra visszaváltotta azokat egy helyi áruházban.
A vevőszolgálatánál készpénzre váltotta az automata által kiadott blokkokat, így összesen 133 ezer forinttal károsította meg munkahelyét – írja a Police.hu.
A gyanúsan nagy mennyiségű boros- és szörpösüvegek leadására az áruház vagyonőre figyelt fel, és értesítette a rendőrséget. A férfi beismerte tettét, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett lopás vétsége miatt indult ellene eljárás.
Sokakat a hideg kiráz attól, hogy nem tudják lecsavarni vagy éppen visszazárni az üdítősflakonok kupakját. Hamarosan újabb változás elé néznek majd a műanyag palackok, ami látványosan megváltoztathatja a kinézetüket is.
Az EU 2018-as irányelve alapján 2024. július 1‐jétől kizárólag olyan PET‐palackokat lehet forgalomba hozni 3 liter alatt, amelyeknél a kupak rögzített a palackhoz.
Az Európai Unió szigorított 2025. január 1-jétől, hiszen minden PET-palacknak legalább 25 százalékban újrahasznosított műanyagot kell tartalmaznia. Ez később tovább fog nőni, így 2030-ra 30 százalék, hosszabb távon akár 50 százalékra is felkúszhat ez az arány. A cél az, hogy csökkentsék a friss műanyagok felhasználását, ezek előállítása ugyanis nagy környezeti terheléssel jár.
Az eltérések főként esztétikai jellegűek.
Az újrahasznosított műanyagból készült palackok színe eltérhet a korábban megszokottaktól, általában valamivel sötétebbek, enyhén sárgás árnyalatúak lehetnek. Ez nem hibás gyártás, hanem az új anyagok jellemzője.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.