Deviza
EUR/HUF390.47 +0.31% USD/HUF332.45 +0.66% GBP/HUF447.83 +0.04% CHF/HUF418.06 +0.33% PLN/HUF91.58 +0.23% RON/HUF76.92 +0.16% CZK/HUF16.07 +0.37% EUR/HUF390.47 +0.31% USD/HUF332.45 +0.66% GBP/HUF447.83 +0.04% CHF/HUF418.06 +0.33% PLN/HUF91.58 +0.23% RON/HUF76.92 +0.16% CZK/HUF16.07 +0.37%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,099.05 +0.47% MTELEKOM1,848 -0.22% MOL2,772 -0.86% OTP29,410 +1.8% RICHTER9,790 -0.81% OPUS520 -2.62% ANY7,400 +0.82% AUTOWALLIS153 -2.55% WABERERS5,020 -1.57% BUMIX9,309.63 +0.54% CETOP3,438.24 -0.24% CETOP NTR2,142.03 -0.24% BUX100,099.05 +0.47% MTELEKOM1,848 -0.22% MOL2,772 -0.86% OTP29,410 +1.8% RICHTER9,790 -0.81% OPUS520 -2.62% ANY7,400 +0.82% AUTOWALLIS153 -2.55% WABERERS5,020 -1.57% BUMIX9,309.63 +0.54% CETOP3,438.24 -0.24% CETOP NTR2,142.03 -0.24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
palack
üvegvisszaváltás
műanyag
Európai Unió
visszaváltás

Üvegvisszaváltás: megváltoznak a palackok Magyarországon, ezt mindenki észre fogja venni – egy uniós szabály áll a háttérben

Sokakat a hideg kiráz attól, hogy nem tudják lecsavarni vagy éppen visszazárni az üdítős flakonok kupakját. Hamarosan újabb változás elé néznek majd a műanyag palackok, ami látványosan megváltoztathatja a kinézetüket is.
VG
2025.09.19, 21:43

Az EU 2018-as irányelve alapján 2024. július 1‐től kizárólag olyan PET‐palackokat lehet forgalomba hozni 3 liter alatt, amelyeknél a kupak rögzített a palackhoz. Ennek a fő indíttatása a környezetvédelem, hiszen a lecsavarhatatlan kupak meggátolja, hogy a fedő eltávolítható legyen, így csökkenthető a szétszóródás, különösen, amikor az emberek szemetelnek vagy hanyagul kezelik az üres műanyag palackokat — közölte a TEOL.

repont_visszavaltas, palack, kupak, csavar, hb (3 of 4) üvegvisszaváltás
A palackok visszaváltása 2024 nyara óta működik Magyarországon / Fotó: Hagymási Bence

Milyen új szabály vonatkozik a műanyag palackokra és miért van erre szükség?

Az Európai Unió szigorított 2025. január 1-jétől, hiszen minden PET-palacknak legalább 25 százalékban újrahasznosított műanyagot kell tartalmaznia. 

Ez később tovább fog nőni, így 2030-ra 30 százalék, hosszabb távon akár 50 százalékra is felkúszhat ez az arány. 

A cél az, hogy csökkentsék a friss műanyagok felhasználását, ezek előállítása ugyanis nagy környezeti terheléssel jár.

Megépült az óriási hulladékválogató rendszer Magyarországon: 600 ezer embert érint, vidéki nagyvárosban van a központja – kamerákkal csoportosítják a szemetet

Észre fogjuk venni ezeket a változásokat?

Az eltérések főként esztétikai jellegűek. Az újrahasznosított műanyagból készült palackok színe eltérhet a korábban megszokottaktól, általában valamivel sötétebbek, enyhén sárgás árnyalatúak lehetnek. Ez nem hibás gyártás, hanem az új anyagok jellemzője. 

Továbbá a palackok átlátszósága, csillogása is eltérhet a mostaniakétól.

Összességében nem kell az új változtatástól tartania a fogyasztóknak. Ugyanolyan minőségű, higiénikus és kiválóan használható palackokat vásárolhatunk majd. A legnagyobb változást a flakonok színét és kinézetét tekintve érzékelhetjük, viszont ha a lecsavarhatatlan kupakokkal megbarátkoztunk, bizonyára gyorsan hozzászokunk ehhez az újításhoz is.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu