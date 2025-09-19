Üvegvisszaváltás: megváltoznak a palackok Magyarországon, ezt mindenki észre fogja venni – egy uniós szabály áll a háttérben

Az EU 2018-as irányelve alapján 2024. július 1‐től kizárólag olyan PET‐palackokat lehet forgalomba hozni 3 liter alatt, amelyeknél a kupak rögzített a palackhoz. Ennek a fő indíttatása a környezetvédelem, hiszen a lecsavarhatatlan kupak meggátolja, hogy a fedő eltávolítható legyen, így csökkenthető a szétszóródás, különösen, amikor az emberek szemetelnek vagy hanyagul kezelik az üres műanyag palackokat — közölte a TEOL.

A palackok visszaváltása 2024 nyara óta működik Magyarországon / Fotó: Hagymási Bence

Milyen új szabály vonatkozik a műanyag palackokra és miért van erre szükség?

Az Európai Unió szigorított 2025. január 1-jétől, hiszen minden PET-palacknak legalább 25 százalékban újrahasznosított műanyagot kell tartalmaznia.

Ez később tovább fog nőni, így 2030-ra 30 százalék, hosszabb távon akár 50 százalékra is felkúszhat ez az arány.

A cél az, hogy csökkentsék a friss műanyagok felhasználását, ezek előállítása ugyanis nagy környezeti terheléssel jár.

Észre fogjuk venni ezeket a változásokat?

Az eltérések főként esztétikai jellegűek. Az újrahasznosított műanyagból készült palackok színe eltérhet a korábban megszokottaktól, általában valamivel sötétebbek, enyhén sárgás árnyalatúak lehetnek. Ez nem hibás gyártás, hanem az új anyagok jellemzője.

Továbbá a palackok átlátszósága, csillogása is eltérhet a mostaniakétól.

Összességében nem kell az új változtatástól tartania a fogyasztóknak. Ugyanolyan minőségű, higiénikus és kiválóan használható palackokat vásárolhatunk majd. A legnagyobb változást a flakonok színét és kinézetét tekintve érzékelhetjük, viszont ha a lecsavarhatatlan kupakokkal megbarátkoztunk, bizonyára gyorsan hozzászokunk ehhez az újításhoz is.