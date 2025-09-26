Kitört a botrány: Zelenszkij megalázta Lengyelországot, Nawrocki azonnal rendre utasította – „Nem tetszik ez a beszéd”

Karol Nawrocki lengyel elnök azt mondta, nem tetszik neki, ahogyan ukrán kollégája, Volodimir Zelenszkij kommentálta az orosz drónok Lengyelország feletti lelövését – írja a Pravda.

Nawrockinak nem tetszik, amit Zelenszkij a dróntámadásról mondott / Fotó: Xose Bouzas / AFP

Zelenszkij szerint Lengyelország nincs háborúban, és nem áll készen tömeges dróntámadásokra. „De még ha összehasonlítjuk is: 810, és több mint 700-at lőttünk le, és nekik, azt hiszem, 19 drónjuk volt, és négyet lőttek le. Nem voltak rakétáik vagy ballisztikai eszközeik. És természetesen nem lesznek képesek megmenteni az embereket, ha egy hatalmas támadás történik” – mondta az ukrán elnök.

Nawrocki kijelentette,

nem tetszenek neki Zelenszkij elnök szavai.

Véleménye szerint az ukrán elnök arra gondolt, hogy Lengyelországnak hatékonyabb eszközökkel kell rendelkeznie a drónok elleni küzdelemben, „bár másképp is kifejezhette volna”.

A drónellenes csapatok és általában Ukrajna fegyveres erőinek fejlesztése az európai országok és az Európai Unión kívüli országok nagyfokú szolidaritásának, az Ukrajnának nyújtott támogatásunknak köszönhető. Ezt a kijelentést diplomatikusabb hangnemben is ki lehetett volna fejezni

– tette hozzá Nawrocki.

Mint ismert, szeptember 10-én mintegy két tucat orosz drón repült először tömegesen lengyel területre. Néhányuk csaknem 300 km-re repült a keleti határtól a szárazföld belseje felé.

Szeptember 18-án Ukrajna és Lengyelország megállapodott egy pilóta nélküli repülőgép-rendszerekkel foglalkozó közös operatív csoport létrehozásában, amelyben az ukrán és a lengyel fegyveres erők képviselői is részt vesznek.

Nagyon komoly figyelmeztetést kapott Lengyelország: ha háborúba kezd, nyugatról érkezik azonnali retorzió

A háborúk olyan borzalmakat hoznak, amilyet békeidő után az újabb generációk csak a filmekből ismernek, és sokan nem is vesznek komolyan. A lengyelek most erősen elgondolkodtató figyelmeztetést kaptak egy olyan azonnali sokkhatásról, amennyiben háborúba lépnének – amely másokat sem kerülne el. Amire a háború hívei valószínűleg nem gondoltak, és ami meglepő helyről érkezett: nyugatról. Lengyelország számára, de címezhették volna máshová is. Ami nagyon nagy baj: akár Budapestre.

Az unió és a NATO keleti „frontállama” és fő bástyája, Lengyelország lakói most egy másfajta sokkhatásról kaptak figyelmeztetést.

Lengyelország háborúba lépése: azonnali hatalmas költséggel járna, a növekvő „geopolitikai kockázatok” még Lengyelország erősnek tartott gazdaságát is próbára tehetik, rontva az állam hitelminősítését – írj a Moody’s.