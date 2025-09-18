Ezt nem akartuk hallani: Lengyelország fegyverkezik, Ukrajnával szövetkezne – drónarzenállal válaszolhat az oroszoknak

Lengyelország szeretné hasznosítani Ukrajna drónokkal kapcsolatos tudását és készségeit – mondta Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter. Emellett Varsó és Kijev bejelentette egy pilóta nélküli rendszerekre szakosodott közös műveleti csoport létrehozását. A tárcavezető az nem pontosította, hogy mi lesz a feladata a közös műveleti csoportnak,

annyi azonban biztos, hogy nem csak a gazdaság felpörgetése, a védelmi ipar gyorsítása állhat szavai mögött.

Fegyverkezés: dróniparát pörgetné fel Lengyelország / Fotó: Anadolu via AFP

Hangsúlyozta:



Szeretnénk profitálni az önök tudásából és készségeiből, és azt szeretnénk, hogy lengyel vállalatok, mind állami, mind magáncégek, együtt tudjanak részt venni ebben.

A fegyverkezés érthető

A 38 milliós Lengyelország évtizedek óta az Egyesült Államok hű szövetségese, a NATO keleti szárnyának legerősebb tagja. De tény, hogy

az egész NATO legsebezhetőbb pontja, egyfajta „balti lőporos hordó” is Lengyelország területén van: Suwalki városának környéke,

a Fehéroroszország és a Kalinyingrádi orosz exklávé közötti lengyel rész folyamatos feszültségforrás. Hónapokkal ezelőtt már az is szóba jött, hogy az Oroszország és Fehéroroszország, az egykori Danzigi-korridor mintájára létrehozna egy szárazföldi folyosót, hogy könnyebben elérje egyetlen egész évben hajózható kikötőjét, Kalinyingrádot. A három balti állam persze szintén hű NATO-szövetséges, de inkább stratégiai fekvésük, mintsem erős hadseregük helyezi őket pozícióba.

Drónok repültek be

Ha a közelmúlt aktualitásait nézzük, akkor is jó oka van Lengyelországnak a drónarzenál fejlesztésére. Amellett, hogy folyamatosan rettegnek a Zapad 2025 hadgyakorlat miatt, és Oroszország Iskander ballisztikus rakétákat telepít Kalinyingrádba, amelyek hatótávolsága 1200 kilométer is lehet, így

Európa nagy részét képesek elérni.

A múlt héten egyik éjszaka példátlan légtérsértés történt legalább 19, oroszként azonosított drón repült be a lengyel légtérbe, közülük a lengyel és a szövetséges légierők feltehetőleg hármat lelőttek. Tusk miniszterelnök tájékoztatása szerint a drónok többsége Fehéroroszország felől érkezett. Az incidensben egy lengyel lakóházban károk keletkeztek: a lengyel légierő egyik vadászgépe által lelőtt drón csapódott bele.