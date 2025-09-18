Ezt nem akartuk hallani: Lengyelország fegyverkezik, Ukrajnával szövetkezne – drónarzenállal válaszolhat az oroszoknak

Lengyelország szeretné hasznosítani Ukrajna drónokkal kapcsolatos tudását és készségeit – mondta Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter. Emellett Varsó és Kijev bejelentette egy pilóta nélküli rendszerekre szakosodott közös műveleti csoport létrehozását. A tárcavezető az nem pontosította, hogy mi lesz a feladata a közös műveleti csoportnak,
annyi azonban biztos, hogy nem csak a gazdaság felpörgetése, a védelmi ipar gyorsítása állhat szavai mögött.
Hangsúlyozta:
Szeretnénk profitálni az önök tudásából és készségeiből, és azt szeretnénk, hogy lengyel vállalatok, mind állami, mind magáncégek, együtt tudjanak részt venni ebben.
A 38 milliós Lengyelország évtizedek óta az Egyesült Államok hű szövetségese, a NATO keleti szárnyának legerősebb tagja. De tény, hogy
az egész NATO legsebezhetőbb pontja, egyfajta „balti lőporos hordó” is Lengyelország területén van: Suwalki városának környéke,
a Fehéroroszország és a Kalinyingrádi orosz exklávé közötti lengyel rész folyamatos feszültségforrás. Hónapokkal ezelőtt már az is szóba jött, hogy az Oroszország és Fehéroroszország, az egykori Danzigi-korridor mintájára létrehozna egy szárazföldi folyosót, hogy könnyebben elérje egyetlen egész évben hajózható kikötőjét, Kalinyingrádot. A három balti állam persze szintén hű NATO-szövetséges, de inkább stratégiai fekvésük, mintsem erős hadseregük helyezi őket pozícióba.
Ha a közelmúlt aktualitásait nézzük, akkor is jó oka van Lengyelországnak a drónarzenál fejlesztésére. Amellett, hogy folyamatosan rettegnek a Zapad 2025 hadgyakorlat miatt, és Oroszország Iskander ballisztikus rakétákat telepít Kalinyingrádba, amelyek hatótávolsága 1200 kilométer is lehet, így
Európa nagy részét képesek elérni.
A múlt héten egyik éjszaka példátlan légtérsértés történt legalább 19, oroszként azonosított drón repült be a lengyel légtérbe, közülük a lengyel és a szövetséges légierők feltehetőleg hármat lelőttek. Tusk miniszterelnök tájékoztatása szerint a drónok többsége Fehéroroszország felől érkezett. Az incidensben egy lengyel lakóházban károk keletkeztek: a lengyel légierő egyik vadászgépe által lelőtt drón csapódott bele.
Lengyelország „jó tanárt” választott magának, már ami a drónfejlesztéseket illeti. Ugyan
a frontvonalon nem áll jól Ukrajna, de az utóbbi napokban figyelemre méltó eredményeket ért el dróntámadásaival.
Brutális támadás érte a Gazprom olajfeldolgozóját, Leningrád környékén is találatot kapott a legnagyobb olajfinomító, és a primorszki kikötőt is ki kellett vonni a forgalomból egy rövid időre – ez csak néhány példa a virágzó ukrajnai drónipar kézzelfogható eredményeire.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.