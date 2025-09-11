Deviza
EUR/HUF391.54 -0.39% USD/HUF333.56 -0.7% GBP/HUF452.9 -0.36% CHF/HUF419.11 -0.34% PLN/HUF92.03 -0.22% RON/HUF77.18 -0.32% CZK/HUF16.08 -0.17%
BUX102,284.12 +0.74% MTELEKOM1,868 -0.11% MOL2,908 +0.35% OTP29,600 +0.85% RICHTER10,160 +1.09% OPUS541 -0.92% ANY7,540 -0.79% AUTOWALLIS158.5 +1.93% WABERERS5,100 +0.79% BUMIX9,514.97 +1.46% CETOP3,483.68 +0.74% CETOP NTR2,170.39 +0.75%
tragédia
erdőtűz
kanadai erdőtűz
szállópor
levegőminőség
Kanada
klímaváltozás

Átszivárog a csendes halál, tízezrével követel életeket, akár egy másik kontinensen

Kanada 2023-as rekordméretű erdőtüzei több mint 350 millió embert érintettek Észak-Amerikában és Európában. A káros szálló por mennyisége világszerte megnőtt, ami több mint 82 ezer korai halálesethez járulhat hozzá, köztük 22 ezer európaihoz.
Németh Anita
2025.09.11., 20:01

A kanadai 2023-as rekordméretű erdőtüzekből származó légszennyezés Észak-Amerikában és Európában több mint 350 millió embert érintett – derül ki egy e héten közzétett új kutatásból, amelyet az Euronews látott.

európa Wildfire Rages Through Los Padres Forest los angeles
Európaiak halálát okozta a kanadai tűz, több tízezren vesztették életüket / Fotó: Middle East Images via AFP (illusztráció)

Kanadában 2023 májusa és szeptembere között több ezer erdőtűz keletkezett a szélsőséges hőség és szárazság miatt. Ezek összesen mintegy 18 millió hektárt pusztítottak el. Szemléltetésképpen: ez nagyobb terület, mint egész Anglia. Az öt hónapon át tartó tűz példátlan méretű és intenzitású volt, és Kanada történetének legpusztítóbb erdőtüzeivé vált. A lángok hatalmas füstfelhőket bocsátottak ki, amelyek egészségügyi riasztásokat váltottak ki Észak-Amerika-szerte.

A füst átszelte az Atlanti-óceánt is, elérte Európát, és ott is megemelkedett a káros szálló por koncentrációja.

A Nature folyóiratban megjelent tanulmány becslése szerint a tűzhullám miatt Észak-Amerikában és Európában összesen 354 millió ember lélegezett be káros levegőt, azaz 2,5 mikrométernél kisebb átmérőjű szállóport (PM2,5), ami az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint már nem biztonságos. Ezek a parányi részecskék ugyanis a tüdőn keresztül képesek bejutni a véráramba, és összefüggésbe hozhatók a krónikus hörghurut, a tüdőrák és a szívbetegségek magasabb előfordulásával.

Európában mérhetően romlott a levegő minősége: az éves PM2,5-terhelés 4 százalékkal nőtt.

A kutatók megkülönböztették az akut haláleseteket – amikor a magas PM2,5-szint hirtelen, például szívrohamot vagy légzési elégtelenséget váltott ki –, és a krónikus haláleseteket, amikor a hosszabb távú kitettség idővel növelte a szív- és légzőszervi betegségek miatti korai halálozás kockázatát.

A tanulmány szerint a krónikus egészségügyi hatások „jelentősek és széles körben elterjedtek” voltak: világszerte mintegy 82 100 korai haláleset köthető a füsthöz, ebből több mint 22 ezer Európában történt.

A szerzők szerint, ahogy az éghajlatváltozás miatt a bozóttüzek egyre nagyobbak, intenzívebbek és gyakoribbak lesznek, elengedhetetlen további kutatásokat végezni a légszennyezés egészségügyi költségeiről, amelyeket eddig alig vizsgáltak.

A Kanadában pusztító erdőtüzek miatt Montréal lett a legszennyezettebb levegőjű város a világon 2023-ban.


 

