Mozgósítást igért Orbán Viktor az idei kötcsei pikniken, és hangsúlyozta, hogy „mindent alá kell vetni a közös győzelemnek”.

Ez volt Orbán Viktor legnagyobb bejelentése Kötcsén: senki nem számított rá, pedig várható volt / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Szakpolitikai viták és békemenetek kellenek. Hamarosan nemzeti konzultáció indul a kiszivárgott adótervekról.

– utalt Orbán Viktor a Tisza Párt gazdasági kabinetjének terveiről. A nemzeti konzultáció 2010 óta a kormányzati politikai döntésmechanizmus fontos eleme. 2023 végéig összesen 13 nemzeti konzultáció zajlott le.

A kormányfő a kötcsei piknik résztvevői előtt úgy fogalmazott, hogy mostantól tényleg tegyen meg mindenki amit tud, majd hozzátette, hogy „nem vagyok az az ember aki fenyegetőzik, meg durváskodik, de higgyék el semmi nem lesz elfelejtve, miden fel lesz jegyezve és miden el lesz rendezve.”

Azt is mondta, hogy minden vállalásukat teljesíteni fogja kormány, majd hozzátette, hogy a győzelmi terv lényege: az esélyességet be kell váltani, meló van.

„Mindent végig kell csinálni, ahogy elterveztük: a digitális építkezést fel kell gyorsítani. Minden nemzeti érzelmű embernek fel kell mennie a digitális térbe”– mondta.