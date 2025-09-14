A világ újabb pontján nő a feszültség: az amerikai lopakodók Venezuela közelébe költöznek

Öt amerikai F–35 lopakodó vadászgép landolt Puerto Ricóban. Múlt héten arról érkeztek sajtóinformációk, hogy tíz F–35-ös vadászgépet vezényelnek Puerto Ricóba. Az Egyesült Államok az elmúlt hetekben hadihajókat is küldött a Karib-tenger déli részére, miután Donald Trump elnök bejelentette, hogy le akar csapni a térségből kábítószert szállító venezuelai bűnszervezetekre.
Ennek némiképp ellentmond a régióba vezényelt flotta mérete és az abban részt vevő hajók tűzereje. A kábítószercsempészek elleni fellépés ugyanis nem igényelne cirkálórakétákkal felszerelt rombolókat, lopakodó vadászgépeket vagy éppen atommeghajtású tengeralattjárókat. Mindez spekulációk sorozatát indította el.
Ráadásul a Fehér Ház Venezuela elnökét, Nicolás Madurót is a Cartel de los Soles kábítószer-kereskedő szervezet fejeként írta le, és korábban Karoline Leavitt fehér házi szóvivő is csak annyit felelt kérdésre válaszolva, hogy az elnök készen áll az Egyesült Államok teljes hatalmát felhasználni a drogok áradatának megtörésére.
Arról is beszélt, hogy Maduro nem legitim elnök, hanem egy drogkartell szökésben lévő vezére. A tavaly nyári elnökválasztás után az Egyesült Államok az ellenzéki Edmundo Gonzalez győzelmét ismerte el Venezuelában, ám az országban Maduro megőrizte uralmát, miután a hadsereg az államfő mellé állt.
Maduro ellen az Egyesült Államokban 2020-ban vádat is emeltek narkoterrorizmus vádjával, és a venezuelai elnök letartóztatásához vezető információért 2020-ban 15 millió dollárt ígértek, majd ezt idén 25, a múlt hónapban pedig már 50 millió dollárra emelték.
Korábban az Egyesült Államok már távolított el drogkereskedelemmel vádolt latin-amerikai vezetőt, amikor 1989-ben inváziót indított Panama ellen, és letartóztatta Manuel Noriega tábornokot. Ugyanakkor a mostani erődemonstráció, bár kétségkívül jelentős, szakértők szerint nem elegendő egy rendszerváltás kikényszerítésére.
Maduro mindenesetre nem kíván semmit a véletlenre bízni, és készültségbe helyezett több katonai egységet, látogatást tett a mögötte álló milíciáknál, és felszólította az ország népét, hogy készüljön fel az agresszióra.
