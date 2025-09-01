Ursula von der Leyen gépe veszélybe került Bulgária fölött

A lap három, az ügyet ismerő tisztviselőre hivatkozva közölte: a plovdivi repülőtéren a navigációs rendszerek meghibásodtak, ezért a személyzet kénytelen volt manuálisan végrehajtani a leszállást. A rendkívüli helyzet nem okozott sérülést, és a repülő biztonságosan földet ért – írja a Magyar Nemzet.

Ursula von der Leyen repülőgépe GPS-ét megzavarhatták / Fotó: NurPhoto via AFP

A brit hírügynökség egyelőre nem tudta független forrásból megerősíteni a történteket. Ugyanakkor a térségben az elmúlt hónapokban többször is jelentettek elektronikai zavarásokat, amelyeket szakértők az orosz hadsereg műveleteinek tulajdonítanak.

A brüsszeli vezetés egyelőre nem kommentálta az esetet.

Bulgária – Ukrajna nagy támogatója

Az Európai Bizottság vezetője szerint Bulgáriának rendkívül erős hagyományai vannak a hadiiparban. Valójában az EU-ban itt a legmagasabb a hadiipar forgalma a bruttó hazai termékhez viszonyítva, és Bulgária az egyetlen ország, ahol a legnagyobb magánfoglalkoztató egy hadiipari vállalat.

A háború kezdete óta Ukrajna által használt fegyverek egyharmada Bulgáriából származik.

Bulgária aktívan hozzájárul Ukrajna és Európa védelméhez és biztonságához.

Az önök ipara nemzeti és európai büszkeség forrása, amiért köszönetet mondok

– jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, miután kétoldalú megbeszélést folytatott Roszen Zseljazkovval és látogatást tett a VMZ-Sopot gyárban – számolt be a BGNES. A bulgáriai termelési kapacitásnak év végéig el kell érnie a kétmillió lövedék gyártását. Ez több mint ezer munkahelyet teremt a régióban, ami fenntartható növekedést jelent – tette hozzá az Európai Bizottság elnöke. Bulgáriában két Rheinmetall-gyár lesz, amelyek közül az egyik a VMZ-nél épül. Bojko Boriszov, a GERB vezetője szerint most, hogy Európa modernizálódik, a bolgár termelésnek is modernizálódnia kell.