Ursula von der Leyen gépe veszélybe került Bulgária fölött

A lap három, az ügyet ismerő tisztviselőre hivatkozva közölte: a plovdivi repülőtéren a navigációs rendszerek meghibásodtak, ezért a személyzet kénytelen volt manuálisan végrehajtani a leszállást. A rendkívüli helyzet nem okozott sérülést, és a repülő biztonságosan földet ért – írja a Magyar Nemzet.
A brit hírügynökség egyelőre nem tudta független forrásból megerősíteni a történteket. Ugyanakkor a térségben az elmúlt hónapokban többször is jelentettek elektronikai zavarásokat, amelyeket szakértők az orosz hadsereg műveleteinek tulajdonítanak.
A brüsszeli vezetés egyelőre nem kommentálta az esetet.
Az Európai Bizottság vezetője szerint Bulgáriának rendkívül erős hagyományai vannak a hadiiparban. Valójában az EU-ban itt a legmagasabb a hadiipar forgalma a bruttó hazai termékhez viszonyítva, és Bulgária az egyetlen ország, ahol a legnagyobb magánfoglalkoztató egy hadiipari vállalat.
A háború kezdete óta Ukrajna által használt fegyverek egyharmada Bulgáriából származik.
Bulgária aktívan hozzájárul Ukrajna és Európa védelméhez és biztonságához.
Az önök ipara nemzeti és európai büszkeség forrása, amiért köszönetet mondok
– jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, miután kétoldalú megbeszélést folytatott Roszen Zseljazkovval és látogatást tett a VMZ-Sopot gyárban – számolt be a BGNES. A bulgáriai termelési kapacitásnak év végéig el kell érnie a kétmillió lövedék gyártását. Ez több mint ezer munkahelyet teremt a régióban, ami fenntartható növekedést jelent – tette hozzá az Európai Bizottság elnöke. Bulgáriában két Rheinmetall-gyár lesz, amelyek közül az egyik a VMZ-nél épül. Bojko Boriszov, a GERB vezetője szerint most, hogy Európa modernizálódik, a bolgár termelésnek is modernizálódnia kell.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.