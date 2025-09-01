Deviza
EUR/HUF395.57 -0.28% USD/HUF337.5 -0.54% GBP/HUF456.41 -0.41% CHF/HUF421.94 -0.42% PLN/HUF92.89 -0.19% RON/HUF77.95 -0.28% CZK/HUF16.19 -0.22% EUR/HUF395.57 -0.28% USD/HUF337.5 -0.54% GBP/HUF456.41 -0.41% CHF/HUF421.94 -0.42% PLN/HUF92.89 -0.19% RON/HUF77.95 -0.28% CZK/HUF16.19 -0.22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,997.24 +0.43% MTELEKOM1,936 +0.62% MOL2,906 -0.28% OTP29,690 +0.54% RICHTER10,360 +0.87% OPUS582 +0.34% ANY7,800 -1.28% AUTOWALLIS163 0% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,281.78 +0.1% CETOP3,416.74 -0.72% CETOP NTR2,133.51 +0.23% BUX102,997.24 +0.43% MTELEKOM1,936 +0.62% MOL2,906 -0.28% OTP29,690 +0.54% RICHTER10,360 +0.87% OPUS582 +0.34% ANY7,800 -1.28% AUTOWALLIS163 0% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,281.78 +0.1% CETOP3,416.74 -0.72% CETOP NTR2,133.51 +0.23%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Bulgária
háború
fegyvergyártás

Senki se gondolta volna, most kiderült: ez a lesajnált ország önti a legtöbb fegyvert Ukrajnába - Ursula von der Leyen leplezte le

Itt nagy mennyiségben gyártanak lőszert és robbanóanyagokat, amelyekkel támogatják Ukrajnát.
Andor Attila
2025.09.01, 07:41
Frissítve: 2025.09.01, 07:55

Ursula von der Leyen az EU keleti határán fekvő országokba látogatott el. Az Európai Bizottság vezetője szerint Bulgáriának rendkívül erős hagyományai vannak a hadiiparban. Valójában az EU-n belül itt a legmagasabb a hadiipar-forgalma a bruttó hazai termékhez viszonyítva, és Bulgária az egyetlen ország, ahol a legnagyobb magánfoglalkoztató egy hadiipari vállalat.

Bulgária
Bulgária: kimagasló a fegyvergyártás / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A háború kezdete óta Ukrajna által használt fegyverek egyharmada Bulgáriából származik. Bulgária aktívan hozzájárul Ukrajna és Európa védelméhez és biztonságához.

Az önök ipara nemzeti és európai büszkeség forrása, amiért köszönetet mondok 

– jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, miután kétoldalú megbeszélést folytatott Rosen Zseljazkovval és látogatást tett a VMZ-Sopot gyárban – számolt be a BGNES.

Hadigazdaság Oroszországban

Putyin nem változott és nem is fog változni; hadiipari gazdaságot hozott létre, éppen az általunk kiszabott súlyos szankciók miatt. Ahogy Ukrajna védelmi képességei erősödnek, nekünk is nagyobb felelősséget kell vállalnunk saját védelmünkért. Többet kell költenünk Európában fegyverkezésre. 

A bulgáriai termelési kapacitásnak év végéig el kell érnie a kétmillió lövedék gyártását. Ez több mint 1000 munkahelyet teremt a régióban, ami fenntartható növekedést jelent

– tette hozzá az Európai Bizottság elnöke.
Bulgáriában két Rheinmetall-gyár lesz, amelyek közül az egyik a VMZ-nél épül.

Bojko Boriszov, a GERB vezetője szerint most, hogy Európa modernizálódik, a mi termelésünknek is modernizálódnia kell – tette hozzá Boriszov.

A BGNES emlékeztet, hogy Ursula von der Leyen az EU keleti határán fekvő országokat – Lettországot, Finnországot, Észtországot, Lengyelországot, Litvániát, Bulgáriát és Romániát – látogatja, az Európai Bizottság bolgár képviseletének sajtó- és médiaosztálya szerint. Von der Leyen elnök látogatása az EU azon tagállamainak támogatását hivatott hangsúlyozni, amelyek kihívásokkal néznek szembe Oroszországgal és Fehéroroszországgal közös határaikon.

Lengyelország lesz az uniós védelmi hitelprogram legnagyobb kedvezményezettje 

Brüsszel felgyorsította a SAFE programot, amely 150 milliárd euró értékű védelmi célú beruházást tesz lehetővé az uniós tagállamok számára – mondta vasárnap Ursula von der Leyen a lengyel–fehérorosz határon. Az Oroszországgal és Fehéroroszországgal közvetlenül határos hét tagállam – köztük Lengyelország – többleteszközöket is kap. Az Európai Unió komolyan veszi a Keletről érkező fenyegetést. Továbbá bejelentette, hogy az Oroszországgal és Fehéroroszországgal közvetlenül határos tagállamok többleteszközöket kapnak.

Az EB elnöke felsorolta azokat a forrásokat, amelyeket Brüsszel a védelem és a fegyveripar fejlesztése érdekében mozgósít. Egyebek között elmondta, hogy felgyorsították a SAFE programot, amely 150 milliárd euró értékű beruházásokat tesz lehetővé az uniós tagállamok számára. A programból 19 ország kíván részesülni, és Lengyelország lesz a legnagyobb kedvezményezettje.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11902 cikk


 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu