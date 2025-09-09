KGB-ügynököket lepleztek le, akik Budapesten is jártak – a magyar szolgálatok is segítettek az akcióban

Fehérorosz kémhálózatot lepleztek le a cseh, a magyar és a román titkosszolgálatok – közölte a BIS cseh kémelhárító szervezet hétfőn. A több országon átívelő akcióban a fehérorosz hírszerzés, a KGB embereit kapták el, de lebukott a moldovai SIS egykori helyettes vezetője is.
A csehek egy diplomáciai fedésben dolgozó KGB-ügynököt is lelepleztek, akit kiutasítottak az országból, 72 órája van, hogy elhagyja Csehország területét – írja a CNN. A cseh ügynökség szerint a kémhálózat kiépítését az is segítette, hogy az orosz és fehérorosz diplomaták szabadon utazhatnak a schengeni övezetben. A BIS vezetője, Michal Koudelka szerint ezért ideje lenne a két ország által delegált diplomaták mozgását korlátozni az övezetben.
A román szervezet bűnözés elleni szolgálat, a DIICOT arról számolt be hétfőn, hogy egy letartóztatási parancsot teljesítettek egy 47 éves gyanúsítottal szemben, akit hazaárulással vádolnak. A moldovai gyanúsított Budapesten találkozott fehérorosz kémekkel, ahol utasításokat és fizetséget kaphatott.
A vádak szerint a gyanúsított a nemzetbiztonságot is veszélybe sodró államtitkokat adott át fehérorosz hírszerzőknek.
A tovább folytatódó nyomozást az Európai Unió igazságszolgáltatási ügynöksége, az Eurojust felügyeli.
