Deviza
EUR/HUF393.08 -0.04% USD/HUF335.8 +0.5% GBP/HUF454.13 +0.27% CHF/HUF421.05 -0.08% PLN/HUF92.55 +0.02% RON/HUF77.47 -0.08% CZK/HUF16.16 +0.02% EUR/HUF393.08 -0.04% USD/HUF335.8 +0.5% GBP/HUF454.13 +0.27% CHF/HUF421.05 -0.08% PLN/HUF92.55 +0.02% RON/HUF77.47 -0.08% CZK/HUF16.16 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,653.31 -0.31% MTELEKOM1,854 -1.49% MOL2,890 +0.35% OTP29,690 -0.84% RICHTER10,400 +0.19% OPUS552 -1.25% ANY7,700 0% AUTOWALLIS159 +1.27% WABERERS5,160 0% BUMIX9,469.48 +1.42% CETOP3,480.82 -0.37% CETOP NTR2,168.53 -0.38% BUX102,653.31 -0.31% MTELEKOM1,854 -1.49% MOL2,890 +0.35% OTP29,690 -0.84% RICHTER10,400 +0.19% OPUS552 -1.25% ANY7,700 0% AUTOWALLIS159 +1.27% WABERERS5,160 0% BUMIX9,469.48 +1.42% CETOP3,480.82 -0.37% CETOP NTR2,168.53 -0.38%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hírszerzés
fehérorosz
kém

KGB-ügynököket lepleztek le, akik Budapesten is jártak – a magyar szolgálatok is segítettek az akcióban

Budapesti találkozók után buktak le a fehérorosz kémek. A KGB embereinek letartóztatásában a cseh és a román mellett a magyar szolgálatok is segítettek.
K. B. G.
2025.09.09, 19:21

Fehérorosz kémhálózatot lepleztek le a cseh, a magyar és a román titkosszolgálatok – közölte a BIS cseh kémelhárító szervezet hétfőn. A több országon átívelő akcióban a fehérorosz hírszerzés, a KGB embereit kapták el, de lebukott a moldovai SIS egykori helyettes vezetője is.

A KGB emberei lebuktak több országban is / Fotó: Northfoto

A csehek egy diplomáciai fedésben dolgozó KGB-ügynököt is lelepleztek, akit kiutasítottak az országból, 72 órája van, hogy elhagyja Csehország területét – írja a CNN. A cseh ügynökség szerint a kémhálózat kiépítését az is segítette, hogy az orosz és fehérorosz diplomaták szabadon utazhatnak a schengeni övezetben. A BIS vezetője, Michal Koudelka szerint ezért ideje lenne a két ország által delegált diplomaták mozgását korlátozni az övezetben.

Budapesti találkozók után fogták el a KGB emberét

A román szervezet bűnözés elleni szolgálat, a DIICOT arról számolt be hétfőn, hogy egy letartóztatási parancsot teljesítettek egy 47 éves gyanúsítottal szemben, akit hazaárulással vádolnak. A moldovai gyanúsított Budapesten találkozott fehérorosz kémekkel, ahol utasításokat és fizetséget kaphatott.

A vádak szerint a gyanúsított a nemzetbiztonságot is veszélybe sodró államtitkokat adott át fehérorosz hírszerzőknek.

A tovább folytatódó nyomozást az Európai Unió igazságszolgáltatási ügynöksége, az Eurojust felügyeli.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu