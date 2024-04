Orosz kémeket fogtak Bajorországban

Újabb kémüggyel néz szembe Németország, miután Jens Rommel szövetségi főügyész két ügynököt tartóztatott le, akik az orosz titkosszolgálat utasítására szerveztek szabotázsakciókat Németországban.

A fő gyanúsított a 39 éves német–orosz Dieter S. Bajorországból, akit azzal gyanúsítanak, hogy titkosügynök volt, aki szabotázsakciót szervezett és katonai létesítményekről készített képeket olyan módon, hogy aláássa azok biztonságát. A kémet és társát szerda reggel fogták el a bajor rendőrség különleges erőit a Spiegel információi szerint.

Szabotázsakciókra készültek az orosz kémek

A nyomozók meggyőződése, hogy Dieter S. az orosz titkosszolgálattal egyeztetett arról, hogy milyen szabotázsakciókat kellene végrehajtani az országban, legalább tavaly október óta. Az ügynöknek gyújtogatásokat és robbantásokat kellett volna végrehajtania katonai létesítmények és fegyvergyárak és más ipari létesítmények ellen, de a katonai áruk szállítási útvonalai is céleresztbe kerültek.

A cél az ukránoknak nyújtott német támogatás aláásása és idővel megszüntetése volt.

A nyomozás szerint Dieter S. a Németországban található amerikai támaszpontokat is feltérképezte és az elkészült képeket továbbadta orosz kapcsolatainak. Tevékenységét az ugyancsak német–orosz 37 éves Alexander J. is segítette, akit ugyancsak szerdán tartóztattak le Bayreuthban. Dieter S. a tájékoztatás szerint 2014 és 2016 között még a szakadár Donyecki Népköztársaság seregében is szolgált.

Sok az orosz kém Németországban

Németországban számos orosz kémet tartanak fogva, köztük az 58 éves Vadim Kraszikovot, aki egy csecsen disszidenst gyilkolt meg fényes nappal egy családokkal teli parkban. Ugyanakkor

a német hatóságok figyelmét teljes egészében elkerülte a szintén orosz titkosszolgálati hátterű Wirecard működése az országban,

sőt a cég piszkos ügyeit feltáró Financial Times írásokkal szemben a német kormány még védelmébe is vette az időközben csődbe ment fintech-céget.

Az orosz szolgálatok márciusban egy magasrangú német katonai vezetők közötti beszélgetést is kiszivárogtattak, jelezve, hogy a német kémelhárítás nem működik tökéletesen.

Mindeközben az orosz hatóságok igyekeznek különböző nyugati állampolgárokat is letartóztatni – köztük németeket is –, hogy azokat fogolycsere céljából fel tudják használni. Az amerikai kosárlabdázónő Brittney Grinert például arra a Viktor Boutra cserélték ki, akiről a Fegyvernepper című film főszereplőjét mintáztak. Szintén orosz börtönben van a The Wall Street Journal újságírója, Evan Gershkovich is, akit az oroszok kémkedéssel gyanúsítanak.