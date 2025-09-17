Deviza
Lesújtó jelentés: a BKV-buszok több mint fele alkalmatlan a használatra

A kormányhivatal átfogó vizsgálatai alapján a fővárosi közösségi közlekedés buszainak jó része nem teljesíti a biztonságok közlekedés kritériumait – közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára.
Andor Attila
2025.09.17, 12:44
Frissítve: 2025.09.17, 12:59

Latorcai Csaba a közmédiában elmondta, a vizsgálatok azt követően indultak a fővárosban, hogy augusztusban négy busz kigyulladt és porig égett. A szakemberek száz buszt ellenőriztek, ezek közül jó néhány járművet azonnali hatállyal ki kellett vonni a forgalomból, másoknál szoros határidőt szabva, konkrét hibalistát adva elrendelték a javítást, hogy visszaállhasson a közösségi közlekedésbe. 

Az államtitkár a feltárt jellemző problémák között említette a fékrendszer hibáit, az ajtók és a gumik állapotát.

Közösségi közlekedés: jellemzően a fékekkel van probléma / Fotó: Szentkirályi Alexandra / Facebook

A politikus közlése szerint 

a BKV járművei nincsenek karbantartva,

mert Karácsony Gergely – Tarlós István idejéhez képest a tizedére – 10 milliárd forintról az idei évre egymilliárdra csökkentette az erre szolgáló összeget. A főpolgármester a budapesti utasok biztonságán próbál spórolni – tette hozzá az államtitkár.

A fővárosban – a BKV és alvállalkozói üzemeltetésében – 1100-1200 busz közlekedik, ezeknek csaknem tizedét vizsgálták át. A kormányhivatal tovább folytatja az ellenőrzést, ugyanis ha a főpolgármester nem tudja garantálni a budapesti utasok biztonságát, a kormányhivatalnak kell kikényszerítenie azt hatósági eszközökkel – szögezte le a politikus.

Budapesten kizárólag a kormány finanszírozásában állhatnak üzembe új tömegközlekedési eszközök. A fővárosba 65 új busz érkezik, és 54 milliárd forintos támogatást nyújtott a kormány 51 új villamos beszerzésére, a kormánynak kellett közvetlenül kifizetnie a járműveket a spanyol gyártónak. Latorcai szerint a főváros azonban semmit nem tud megtenni azért, hogy ezeket üzemeltesse: a peronokat nem építették át és nincsen olyan remíz, ahova be tudnának állni a villamosok – mutatott rá az államtitkár.

