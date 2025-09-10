Lengyel–orosz fegyveres konfliktus: megszólalt Karol Nawrocki a példátlan támadásról – az elnök bejelentést tesz

„A lengyel légtér megsértésének pillanatától kezdve folyamatos kapcsolatban állok a miniszterelnök-helyettessel, a nemzetvédelmi miniszterrel és a lengyel fegyveres erők legfontosabb parancsnokaival. Hamarosan tájékoztatót tartok a nemzetbiztonsági hivatalban, amelyen a kormányfő is részt vesz” – írta Karol Nawrocki lengyel elnök a közösségi médiában.
Hozzátette, hogy Lengyelország biztonsága a legfontosabb prioritás és szoros együttműködést igényel. Mint ismert, Lengyelország szerda hajnalban arról számolt be, hogy orosz drónok megsértették a légterét. A pilóta nélküli légi járművek valószínűleg Ukrajna nyugati részén keresztül érkeztek lengyel területre, ahol a légvédelem lelőtte őket.
A megsemmisített járművek azonosítása és a célpontok pontos helyének azonosítása jelenleg is zajlik. Az incidens helyi idő szerint körülbelül reggel 5 órakor történt. A hajnali órákban a lengyel vadászgépek is a levegőbe emelkedtek, a közösségi médiában több felvétel is kering, ahol hallani lehet a katonai gépek hangját.
Az incidens miatt a lengyel lakosságot arra szólították fel, hogy maradjanak otthonukban. Lengyelország küldött repülőgépeket Ukrajnának az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése után, de a mostani az első alkalom, hogy orosz pilóta nélküli repülőgépek átlépték a lengyel határt, és fegyvereket kellett bevetni ellenük.
A mostani incidenst megelőzően többször is előfordult már, hogy orosz drónok hatoltak be Litvánia, Lengyelország és Észtország légterébe. Moszkva egyelőre nem reagált a lengyelországi hírekre.
Ezért olyan pusztítók az orosz dróntámadások az ukránok szerint: tömegesen gördülnek le a gyártósorokról az orosz drónok
Havonta akár 2700 Sahíd típusú, orosz nevén Gerany–2 drón gyártására is képes Oroszország az ukrán katonai hírszerzés szóvivője, Andrij Juszov szombati szavai szerint. Emellett az ukrán légvédelem kifárasztása céljából Oroszország jelentős mennyiségben gyárt csalidrónokat is, melyeket nem szerelnek fel robbanószerekkel.
