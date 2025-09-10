Lengyel–orosz fegyveres konfliktus: megszólalt Karol Nawrocki a példátlan támadásról – az elnök bejelentést tesz

„A lengyel légtér megsértésének pillanatától kezdve folyamatos kapcsolatban állok a miniszterelnök-helyettessel, a nemzetvédelmi miniszterrel és a lengyel fegyveres erők legfontosabb parancsnokaival. Hamarosan tájékoztatót tartok a nemzetbiztonsági hivatalban, amelyen a kormányfő is részt vesz” – írta Karol Nawrocki lengyel elnök a közösségi médiában.

Karol Nawrocki lengyel elnök / Fotó: NurPhoto via AFP

Hozzátette, hogy Lengyelország biztonsága a legfontosabb prioritás és szoros együttműködést igényel. Mint ismert, Lengyelország szerda hajnalban arról számolt be, hogy orosz drónok megsértették a légterét. A pilóta nélküli légi járművek valószínűleg Ukrajna nyugati részén keresztül érkeztek lengyel területre, ahol a légvédelem lelőtte őket.

A megsemmisített járművek azonosítása és a célpontok pontos helyének azonosítása jelenleg is zajlik. Az incidens helyi idő szerint körülbelül reggel 5 órakor történt. A hajnali órákban a lengyel vadászgépek is a levegőbe emelkedtek, a közösségi médiában több felvétel is kering, ahol hallani lehet a katonai gépek hangját.

Fighter Jets heard over the skies of Poland.



pic.twitter.com/tBsYRTcxxz — Maine (@TheMaineWonk) September 10, 2025

Az incidens miatt a lengyel lakosságot arra szólították fel, hogy maradjanak otthonukban. Lengyelország küldött repülőgépeket Ukrajnának az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése után, de a mostani az első alkalom, hogy orosz pilóta nélküli repülőgépek átlépték a lengyel határt, és fegyvereket kellett bevetni ellenük.

A mostani incidenst megelőzően többször is előfordult már, hogy orosz drónok hatoltak be Litvánia, Lengyelország és Észtország légterébe. Moszkva egyelőre nem reagált a lengyelországi hírekre.