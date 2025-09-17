Lengyelország keményen üzent Oroszországnak – ezt tudni eddig a drónincidensekről

Karol Nawrocki lengyel elnök elvárja, hogy a kormány haladéktalanul tisztázza a múlt héten bekövetkezett légtérsértések során egy légi eszköz által megrongált kelet-lengyelországi lakóház ügyét – közölte kedden a varsói államfői hivatal kötelékében működő nemzetbiztonsági iroda (BBN) az X-en.
A BBN arra reagált, hogy a Rzeczpospolita napilap kedden a Wyryki településen álló, egy légi eszköz által eltalált lakóházról közölt cikket. A házat nem egy orosz drón rongálta meg, hanem a dróneső miatt felszállt egyik lengyel F-16-os vadászgép által kilőtt, eltévedt légvédelmi rakéta - írta a Rzeczpospolita. A rakétának meghibásodott a célkijelölő rendszere, de a biztosítékoknak köszönhetően a becsapódáskor nem robbant fel - áll a cikkben.
„Közöljük, hogy Karol Nawrocki, Lengyelország elnöke elvárja a kormánytól a Wyrykiben történtek azonnali tisztázását” – áll a BBN X-bejegyzésében, melyben elfogadhatatlannak nevezték az információk elhallgatását.
Janusz Sejmej, a lengyel nemzetvédelmi minisztérium szóvivője kedden a PAP hírügynökség megkeresésére nem kívánta kommentálni a Rzeczpospolita értesüléseit.
Donald Tusk kormányfő később az X-en azt írta, hogy az incidens összes körülményéről az illetékes hatóságok a nyomozás befejezése után tájékoztatják a közvéleményt, a kormányt és az elnököt. A kormányfő szerint a wyryki ház megrongálásáért a teljes felelősség a drónprovokáció okozóit, azaz Oroszországot terheli. „El a kezekkel a lengyel katonáktól” – zárta bejegyzését Donald Tusk.
Mariusz Blaszczak, a fő ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság frakcióvezetője, volt nemzetvédelmi miniszter azt írta a közösségi médiában, hogy a ház megrongálásának okairól szóló információ eltitkolása kompromittálja a kormányt.
Múlt szerda éjjel legalább 19, oroszként azonosított drón repült be a lengyel légtérbe, közülük a lengyel és a szövetséges légierők feltehetőleg hármat lelőttek. Tusk szerdai tájékoztatása szerint a drónok többsége Fehéroroszország felől érkezett.
Hétfő este Donald Tusk egy újabb incidensről tájékoztatott az X-en. Mint írta, a lengyel államvédelmi szolgálat egy drónt semlegesített, amely a varsói Belweder elnöki palota és a közelében álló kormányzati épületek felett repült. Az incidens miatt őrizetbe vettek két fehérorosz állampolgárt.
Kedden a varsói rendőrfőkapitányság közölte, hogy az üggyel összefüggésben egy 21 éves ukrán férfit és egy 17 éves fehérorosz állampolgárságú lányt vettek őrizetbe. A varsói kerületi ügyészség szóvivője elmondta: a nyomozás folyamatban van, a bizonyító anyag egyelőre arra utal, hogy légi közlekedési szabályok megsértéséről, nem pedig kémügyről van szó. A fiatalok talán meggondolatlanságból, tudatlanságból cselekedtek.
Donald Tusk egy keddi vidéki sajtóértekezletén elmondta, hogy hétfő este nem egészen pontos információt kapott a rendőrségtől az őrizetbe vett személyekről. Hozzátette, hogy a drónincidens minden vonatkozását tisztázni fogják.
