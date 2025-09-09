Most indul csak be igazán Magyarország felfegyverzése: annyi uniós pénzt kapunk rá, mint szinte senki Európában – Brüsszel várja a tervet

Akár 16,2 milliárd euró, vagyis több mint 6300 milliárd forint uniós forrás támogathatja Magyarország védelmi beszerzéseit és beruházásait az európai biztonsági cselekvési eszköz (SAFE) allokációja alapján, ami azt jelenti, hogy Lengyelország és Franciaország után hazánk kaphatja a legtöbb forrást – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) keddi közleményéből, mely szerint Magyarország földrajzi elhelyezkedése, a régióban betöltött stabilizáló szerepe, valamint elkötelezett NATO- és EU-tagsága alapján indokolt és megalapozott a SAFE forrásokból való jelentős részesedés.

A SAFE tovább erősítheti a magyar hadiipart és gazdaságot / Fotó: Szigetváry Zsolt

A SAFE a teljes gazdaságot is erősítheti

A tárca szerint a program a honvédelmi képességek fejlesztése és a hazai védelmi ipar dinamizálása mellett a magyar gazdaság megerősítéséhez, valamint a költségvetés kamatkiadásainak csökkentéséhez is érdemben hozzájárulhat. Ugyanis a SAFE program várhatóan mintegy 200 bázisponttal kedvezőbb forrást kínál a piaci finanszírozásnál,

ami hosszú távon tíz-, majd százmilliárd forintos nagyságrendű kamatmegtakarítást eredményezhet.

A SAFE létrehozásáról szóló rendelet május 29-én lépett hatályba öt évre (2025-től 2030. december 31-ig), és annak keretében az Európai Bizottság kedvező kamatozású hitelt nyújt a tagállamoknak védelmi beszerzésekre és beruházásokra összesen 150 milliárd euró értékben. A program hitelkeretének allokációja szerint 16,2 milliárd eurónyi forrás, vagyis több mint 6300 milliárd forint támogathatja Magyarország védelmi beszerzéseit és beruházásait, ami a teljes hitelkeret több mint 10 százaléka, és ami a lengyel és francia igény után a harmadik legnagyobb.

Az NGM közleménye szerint a SAFE célja, hogy sürgős és jelentős mértékű beruházásokat finanszírozzon az európai védelmi technológiai és ipari bázisban (EDTIB). Ebbe beletartozik egyebek mellett a gyártási kapacitás bővítése, a védelmi felszerelések rendelkezésre állásának biztosítása vagy épp a jelenlegi képességbeli hiányosságok orvoslása is. A forrást lehet használni új beszerzésekre és beruházásokra is, ám a megvalósításhoz legalább egy másik tagállam vagy a rendeletben jelzett harmadik állam részvétele is szükséges. Különleges körülmények esetén pedig a SAFE olyan új beszerzések és beruházások finanszírozását is lehetővé teszi, amelyeket csak egy tagállam hajt végre.